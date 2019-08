Si bien hay diferencias importantes en los números, todas las encuestadoras mostraron la misma tendencia: luego de las elecciones internas la intención de voto hacia el Partido Nacional cayó. ¿Cómo respondió el candidato blanco Luis Lacalle Pou? “Estoy acostumbrado a subir y bajar. No me voy a enfrentar con las encuestas. No creo que sea una tendencia”, dijo hace dos semanas.