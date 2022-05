Los Rolling Stones y la censura

El 1º de junio próximo, en el estadio Wanda Metropolitano del Atlético Madrid, los Rolling Stones comenzarán la gira mundial para celebrar el 60º aniversario de la banda. Dos piezas fundamentales de su historia estarán ausentes: Charlie Watts, fallecido en 2021, y la canción Brown Sugar, que durante décadas fue una inamovible del setlist. Los Rolling Stones la cantaron en público por primera vez en el Festival de Altamont, bautizado como “el Woodstock de la Costa Oeste”, el 6 de diciembre de 1969. En 1975 el grupo organizó una conferencia de prensa en Manhattan, y para emular la forma en que las bandas de jazz de Nueva Orleans promocionaban sus conciertos, tocaron Brown Sugar en la parte de atrás de un camión en movimiento por la Quinta avenida, una de las calles más transitadas de Nueva York. El sitio en internet That Eric Alper recordó el momento: “El 1º de mayo, los reporteros se reunieron dentro del Hotel Fifth Avenue en 9th Street en el Greenwich Village de la ciudad de Nueva York para asistir a una conferencia de prensa en la que estaba previsto que aparecieran los Stones. Pero los Stones nunca entraron en el hotel. El comediante de improvisación “Professor” Irwin Corey ofreció una actuación típicamente prolija y sin sentido para los periodistas que esperaban a los Stones. La prensa seguía escuchando a Corey divagar cuando finalmente se dieron cuenta de que los Stones estaban tocando Brown Sugar en un camión de plataforma que conducía por la Quinta avenida”. Pasaron casi 53 años y 1.296 conciertos desde el estreno, y el tema perteneciente al disco Sticky Fingers siempre los acompañó en el escenario. Ya no más.