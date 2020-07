Los shows que se vienen: la agenda musical del regreso de los espectáculos en vivo

Protocolos aprobados, decretos firmados, salas reordenadas. Todo estaba preparado y finalmente, esta semana, algunos escenarios montevideanos reabrieron sus puertas desde que empezó la emergencia sanitaria en marzo para recibir los primeros shows musicales desde ese entonces. El miércoles 8, Lucía Ferreira se presentó en Magnolio Sala en un espectáculo privado, y este jueves 9, Buenos Muchachos inauguró oficialmente el regreso para el público en La Trastienda, con el primero de nueve shows previstos, varios agotados.

La primera etapa de este regreso (llamada fase cero) establece que el público debe estar exclusivamente en mesas y sillas, con separación entre ellas, y con respecto al escenario. Las bandas no pueden tener a más de cuatro integrantes en escena al mismo tiempo, y los músicos que no cantan deben usar tapabocas, entre otras indicaciones.

Aunque hay otros locales ya habilitados, como algunos bares y pubs, las salas exclusivamente musicales que por el momento se encuentran habilitadas son La Trastienda y la Sala del Museo. Por su parte, el protocolo presentado por el teatro El Galpón ya fue aprobado por el Ministerio de Salud Pública, y se espera que en los próximos días tanto la Dirección Nacional de Cultura como la Oficina de Plaeamiento y Presupuesto lo aprueben, por lo que la institución ya agendó sus primeras presentaciones musicales en la sala Campodónico de su complejo.

Esta es la lista de espectáculos previstos para esas salas para los meses de julio y agosto. Las entradas para los espectáculos de La Trastienda y la Sala del Museo se adquieren a través de Abitab, y las de El Galpón a través de la plataforma Tickantel.

La Trastienda

09/07 Buenos Muchachos

10/07 Buenos Muchachos

11/07 Buenos Muchachos

13/07 Buenos Muchachos

14/07 Buenos Muchachos

15/07 Buenos Muchachos

17/06 Buenos Muchachos

18/07 Buenos Muchachos

19/07 Buenos Muchachos

22/07 Sub Vol. 1: Pan, Eme Ese, Gabino

25/07 Lucía Ferreira

05/08 Sub Vol. 2: Saza Rob, Dubchizza, Valencia

07/08 Fernando Cabrera

08/08 Fernando Cabrera

14 y 15/08 Festival Suena Uruguay

19/08 Sub Vol. 3: TRBN, Guitarbaby, Zalo Solo

20/08 La Foca

21/08 Francis Andreu

22/08 Francis Andreu

02/09 Sub Vol. 4: DjRC, Bruno Cammá, Clipper



Sala del Museo:

23/7 Luciana Mocchi - Hugo Fattoruso

24/7 Los Prolijos

25/7 Alejandro Balbis con Nahuel Bentancur

31/7 y 1/8 Spuntone y Mendaro

7/8 Papina De Palma

12/8 Combo Candombero

13/8 Los Mareados

21 y 22/8 Festival Suena Uruguay

29/8 Mateo x 6

El Galpón

20/7 Sebastián Casafúa y Mandrake y Los Druidas

27/7 Samantha Navarro