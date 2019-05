Los sindicatos volvieron a poner en jaque al gobierno de Macri

Una huelga general, con paralización completa del transporte público, tuvo lugar este miércoles en Argentina y desafió al presidente argentino Mauricio Macri, en medio de la campaña electoral por su reelección y bajo presión por la inflación que alcanzó el 55% y el aumento de los índices de pobreza.

Convocada por las principales centrales sindicales para protestar por las medidas de ajuste económico de corte liberal, la medida paralizó el metro de Buenos Aires, así como los trenes, el servicio de autobuses, el transporte de carga, las escuelas y universidades y la banca. Los hospitales solo atendieron emergencias y no operaron ni puertos ni aeropuertos. Los sindicatos reclamaron incrementos salariales en línea con el índice inflacionario y protestaron por el alza en el desempleo.

Las calles de Buenos Aires lucían semidesiertas, con muy pocos comercios abiertos. En varios puntos de la capital se organizaron ollas populares para llamar la atención sobre la pobreza, que alcanza al 32% de la población.

"No queremos más ajuste. No queremos despidos, queremos que se prohíban. No queremos gente que se muera de hambre. Queremos que la situación cambie de raíz", dijo a la AFP Gustavo Michel, obrero en una refinería.

"Muchas fábricas vienen cerrando. Son un montón de familias que están quedando en la calle. Es terrible porque tampoco hay laburo", añadió.

El índice de desempleo cerró 2018 en 9,1%. Según los sindicatos, en los últimos tres años se han perdido más de 290.000 puestos de trabajo en este país de 44 millones de habitantes.

La respuesta del gobierno

Por su parte, el oficialismo salió a responder las críticas de los sindicalistas y desde las primeras horas del miércoles dejaron en claro que el paro general no iba a alterar la rutina de trabajo en la Casa Rosada.

Además, afirmaron que se retomará el diálogo con los sindicatos y se buscará “penalizar” a los “desobedientes”, entre los que destacaron a Hugo Moyano.

A pesar de que el presidente Macri tenía una agenda cargada para la jornada de este miércoles, delegó a tres ministros la responsabilidad de confrontar con los gremios: el ministro de Trabajo, Dan Sica; el de Transporte, Guillermo Diestrich y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien además estaba encargada del operativo para evitar incidentes durante las distintas movilizaciones.

Con pocos matices en sus discursos, los tres mandatarios señalaron que la medida de fuerza es un acto “político” en contra del gobierno.

Diestrich se quejó por la paralización del transporte y dijo: "La gente es rehén de la existencia o no del transporte. Eso lo vimos en el paro anterior, durante el cual hubo transporte y la gente fue masivamente a trabajar".

“Estamos harto de los paros, es el sexto paro que sufre este gobierno, sabemos que cuando hay un gobierno que no es del partido de los sindicalistas hay que bancarse los paros. Es algo poco democrático”, dijo Bullrich.

De esta forma, el gobierno sostiene que el diálogo con los sindicatos “nunca se cortó”. Sin embargo desde la Casa Rosada señalaron que es “imposible" discutir con Moyano. “No negociamos bajo coerción ni amenaza”, dijeron fuentes del gobierno de Macri a La Nación y prometieron estudiar las medidas que el sindicato reclama.

“Demostración de rechazo”

En una conferencia de prensa, los principales sindicalistas argentinos que llevaron adelante el paro nacional celebraron el acatamiento a la medida sindical y apuntaron contra Macri. “El nivel de adhesión es una demostración más del rechazo que generan las políticas de este gobierno”, aseguró el líder del sindicato de camioneros argentinos, Hugo Moyano, según informó Clarín.

Además planteó que la medida debe hacer “reflexionar” al presidente y dejó abierta la posibilidad de otro paro de este tipo en los próximos días. En esta misma línea, el secretario general de la Asociación Bancaria, Omar Palazzo, cargó contra la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. “Que se ocupe de resolver los problemas de los argentinos más que los de tránsito. En la gestión de Macri se perdieron 200 mil trabajos, cerraron 14 mil PyMEs”, afirmó.

Aunque los sindicatos no hicieron movilizaciones, grupos de izquierda organizaron bloqueos de rutas en los accesos a la capital. En uno de los ingresos a la capital argentina, manifestantes fueron reprimidos por la policía con gases y balines de goma.