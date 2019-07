Los últimos cinco libros recomendados por Bill Gates

Una buena selección de libros es el infaltable en la valija de Bill Gates cuando se va de vacaciones, como pasa en este momento en el hemisferio norte. Sin embargo, como le puede pasar a cualquier otra persona, el fundador de Microsoft termina llevándose más de los que finalmente puede leer. "Mi filosofía es que prefiero tener demasiado para leer antes antes que muy poco", admite en su blog.

Como es costumbre, Gates compartió con el mundo su lista de libros "altamente recomendados", no sin antes hacer una advertencia: ninguno de ellos entra en lo que se considera como lectura liviana.

Para los que buscan una típica lectura de vacaciones, el millonario sugiere The Rosie Result, de la trilogía del novelista australiano Graeme Simsion's y The Moment of Lift (Cómo empoderar a las mujeres cambia el mundo) escrito por su esposa, Melinda Gates. "Sé que estoy siendo subjetivo, pero es uno de los mejores libros que he leído este año", contó.

A continuación, los cinco libros recomendados:

Sobre cómo las naciones hacen frente a la crisis y al cambio. Este libro explora cómo reaccionan las sociedades en estos momentos, usando una serie de casos de estudio que Gates considera fascinantes para entender cómo diferentes países gestionaron desafíos existenciales como guerra civil, amenazas extranjeras y malestar general. "Suena un poco deprimente, pero terminé el libro siendo aún más optimista sobre las habilidades para resolver problemas".

Un viaje a través del dinero, la medicina y los misterios de la sangre, escrito por la periodista británica Rose George. No recomendado para quienes se impresionan con la sangre. Bill Gates se siente conectado especialmente con este tipo de asuntos. "Soy un gran fan de libros que profundizan en este asunto. Me encontré con hechos súperinteresantes que te dejarán una nueva forma de percibir la sangre".

"Creo que cada persona que conozco leyó este libro", dice Gates y señala que se unió al club porque su cuñado le mandó una copia. Trata sobre un condenado a cadena perpetua bajo arresto domiciliario en un hotel de Moscú. Al fundador de Microsoft le pareció divertida, inteligente y sorprendentemente optimista. "Incluso si no disfrutas leyendo sobre Rusia tanto como yo (he leído todos los libros de Dostoyevsky), Un Caballero en Moscú es una historia increíble que todos pueden disfrutar", apuntó.

A Gates le interesa todo lo relacionado a la guerra de Vietnam y esa es la razón principal por la que leyó este libro. "Cuando lo terminé, aprendí mucho no solo de Vietnam, sino sobre los otros ocho conflictos importantes en los que Estados Unidos ingresó entre finales del siglo XIX y la década de 1970. El amplio alcance de Beschloss permite extraer importantes lecciones transversales sobre el liderazgo presidencial", apuntó Gates en su blog.

Una mirada que hace reflexionar sobre un tema muy importante en la actualidad, según Gates. "Aunque no estoy de acuerdo con él en todo, creo que su análisis del problema es mejor que sus soluciones propuestas, su experiencia como economista de desarrollo le da una perspectiva inteligente de hacia dónde se dirige el capitalismo", subrayó.