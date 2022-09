Los ultraconservadores norteamericanos tienen una plataforma de citas para encontrarse

En Estados Unidos, republicanos y conservadores tendrán este setiembre una app de citas para conectar solo con gente con la que comparte ideología. Es decir, “matchear” sin correr el riesgo de que los seguidores de Donald Trump a la hora de buscar parejas o encuentros eventuales se crucen con personas cuyo color de piel, ideas liberales o defensa del Medicare les haga perder el tiempo.

Ahora, los ultraconservadores no solo tendrán sus propios bares, sus clubes de campo y sus propios clubes de golf entre otros signos distintivos. Sumarán una app para quienes comparten no solo las mismas convicciones sino los mismos rechazos.

Porque, ¿qué puede hacer un conservador o una conservadora a la hora de querer un encuentro sereno, quizá erótico, quizá en búsqueda de una pareja para “make America great again” –hacer grande América de nuevo- una de las frases de cabecera de Donald Trump?

The Right Stuff fue una breve serie de Disney que salió con ocho capítulos entre octubre y noviembre de 2020 que fue discontinuada. En español se la conoció como “Los elegidos de la gloria”. Se basó en un emblemático libro del escritor neoyorkino Tom Wolf cuyo título fue precisamente The Right Stuff y que en español se lo conoció como “Lo que hay que tener”.

Fue una larga investigación de Wolf en los años sesenta para saber qué pasa por la cabeza de los astronautas y pilotos de prueba. Lo que había que tener era coraje, dicho de una manera elegante. “A pair of balls” decían sin vueltas muchos lectores de ese excelente texto. Wolf murió en 2018 y se lo considera uno de los creadores del llamado Nuevo periodismo. Se refiere a narrar hechos reales, pero con técnicas de literatura de imaginación.

Remake, pero para sexo y diversión

Este mes de setiembre, mientras demócratas y republicanos calientan las tribunas para las elecciones de medio término, la hermana de la secretaria de prensa de la Casa Blanca durante los años de Trump calentará las redes con The Right Stuff como app de citas.

En efecto, la app nace con el ánimo de poner fin a los años de “malas citas y de pérdida de tiempo con gente que no ve el mundo a nuestra manera, la manera correcta”. Así lo anuncia Ryan McEnany, una blonda joven y con todo el aspecto de que “nuestra manera” es el modo right (derecha), ultraconservador.

La hermana de Ryan Kayleigh McEnany, es recordada por muchos periodistas cuando, a principios de noviembre de 2020, tras las elecciones que ganó Joe Biden, tomó el micrófono en plena Casa Blanca para advertir con énfasis que “habían registrado fraude electoral”. La gravedad de las acusaciones infundadas llevó a que la cadena Fox –conservadora y que fue un soporte de Trump- cortara la transmisión de la vocera y pusiera en pantalla otro tema.

Ryan, la hermana de la enérgica ex jefa de prensa de Trump, aparece ahora en un video promocionando la app de citas. Luce con chaqueta blanca, sentada con las piernas cruzadas enfundada en pantalones blancos sin exhibir sus piernas, con fondo blanco y un tono muy armonioso. El video dura algo más de dos minutos. Ryan lo dice sin vuelta: es una app para “conservadores que quieran compartir con personas que tienen sus valores”.

El video puede verse cliqueando https://www.daterightstuff.com/home

Solo se podrá acceder por invitación. Una de las muestras de los valores conservadores es que la app será gratuita para las mujeres y paga para los caballeros. A su vez, las mujeres que inviten a sus amigas podrán contar con cuentas premium. Cabe subrayar, la app solo acepta esas dos categorías, hombre y mujer, y para matchear con personas del otro sexo. No serán bienvenidos, bienvenidas o bienvenides quienes tengan opciones de la diversidad sexual.

¿Quiénes deberán abstenerse? Los que en las elecciones donde Trump no logró su reelección crearon la “cultura woke” (despertarse en inglés) y juntaron voluntades para luchar contra el racismo, el supremacismo y a favor del respeto a las diversidades, además de repudiar los asesinatos a manos de fuerzas de seguridad y otras tantas cosas que suceden en Estados Unidos y que se profundizaron durante el trumpismo.

The Right Stuff no es creación exclusive de la hermana de la ex vocera de Trump. También participan otros ex funcionarios del expresidente. Uno es John McEntee, un ex asesor de Trump que en 2018 tuvo que dejar la Casa Blanca por acusaciones de fraudes financieros. Otro es Daniel Huff, que formó parte del staff republicano en el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Huff comentó al diario conservador The Hill que “hasta ahora nadie ha hecho nada igual”.

La realidad es que right no solo puede ser traducida como “correcta” sino como “de derecha”. Y otros seguidores de Trump, en 2018, crearon “Righter”, una app de citas para quienes no empatizaban con las clásicas Tinder o Bumple, donde cada cual puede matchear con quien elija, pero la oferta resulta demasiado amplia para los “righters”.

Desde ya, la “exclusividad” en la búsqueda de personas con las mismas ideas y gustos no es un invento de los seguidores de la derecha republicana de Estados Unidos.

Los que se sienten inspirados por Cupido a la hora de entrar a la web ya saben lo que quieren. En 2020, la plataforma OkCupid preguntó a más de dos millones de personas: “¿Prefieres que tu pareja comparta tus opiniones políticas?”. El 64% de los encuestados dijo que sí.

A dos meses de las elecciones de medio término, en esta era digital, setiembre mostrará si The Righ Stuff logra conformar a los y las conservadoras.