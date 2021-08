Los US$ 583 millones del FMI que recibió Uruguay ¿Hay que guardarlos o gastarlos?

Esta semana el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció la entrada en vigor de la asignación general de derechos especiales de giro (DEG) por US$ 650.000 millones entre sus países miembros. En ese marco, Uruguay recibe fondos no reembolsables por US$ 583 millones, de acuerdo a lo asignado por su cuota de participación en el organismo. Se trata de la mayor asignación de DEG, en la historia del FMI, y una inyección de ánimo para la economía mundial en momentos de una crisis sin precedentes

El presidente del Banco Central, Diego Labat, dijo el martes a El Observador que los DEG van a formar parte de las reservas de liquidez del banco y no se hará un uso específico de esos fondos. En la misma línea respondieron desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ante la consulta de El Observador. ¿Debería Uruguay darle un uso a esos fondos? ¿Hay que guardarlos o gastarlos? El economista y gerente del área de consultoría económica en Grant Thornton, Nicolás Cichevski, dijo a El Observador que la decisión sobre los DEG es exógena a Uruguay (el FMI otorgó los fondos a todos los países miembros) y en primera instancia no es necesario darles un fin específico. “Si bien el BCU ya cuenta con un nivel de reservas elevado, es razonable que se utilicen como un seguro para situaciones futuras en que las condiciones financieras globales no sean tan benignas, por ejemplo, cuando eventualmente suban las tasas de interés, ya que en caso de utilizarlas el ‘costo’ del crédito es bajo”, explicó. En tanto, el economista y director del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica, Javier de Haedo, dijo a El Observador que está de acuerdo en que los fondos se dediquen a fortalecer las reservas. “En realidad no se contaba con esto, no forma parte del programa. Lo mejor que se puede hacer es lo que el gobierno está diciendo que va a hacer”, señaló. “En todo caso guardarlas para algún momento, si llega a venir, en que se deterioran las condiciones financieras globales, y tenerlo como una alternativa de financiamiento si se complica el acceso a los mercados”, añadió. Leé también El dólar volvió a caer y se aleja de los $ 43; también se debilitó en Brasil Por otro lado, a nivel político, el senador del Frente Amplio por la Vertiente Artiguista, Enrique Rubio, recordó que se trata de una medida impulsada por el FMI que tiene origen en el gobierno de Joe Biden, y que está orientada a la reactivación de las economías. “Entonces, no tiene ningún sentido usarla para incrementar reservas cuando tenemos reservas importantes y tenemos un gran problema de reactivación productiva y de empleo”, dijo a El Observador. Para Rubio hay dos sectores prioritarios a lo que se podría destinar ese dinero. Uno el científico tecnológico pensando en el fomento de esa actividad. Y el otro a planes de vivienda para con esa inversión atender la demanda insatisfecha y ayudar a la reactivación de la construcción y el empleo. Según dijo el senador, el tema será planteado el mes próximo cuando concurra al Parlamento la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche para informar sobre la Rendición de Cuentas ya aprobada en Diputados. En tanto, el senador del MPP, Alejandro Sánchez, dijo que no tiene estudiado el tema, por lo que prefirió no emitir opinión. El Observador también consultó al senador del Partido Socialista, Daniel Olesker, pero no obtuvo respuesta. “Los DEG son un recurso muy valioso y son los países miembros los que tomarán la decisión sobre la mejor manera de utilizarlos. A fin de que produzcan el máximo beneficio para los países miembros y la economía mundial, estas decisiones deben ser prudentes y bien informadas”, dijo el lunes la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en una declaración publicada por el organismo internacional. Georgieva añadió que “la asignación de DEG proporcionará liquidez adicional al sistema económico mundial ya que complementará las reservas en moneda extranjera de los países y reducirá su dependencia de la deuda interna o externa más onerosa. “Los países pueden utilizar el margen de maniobra que proporciona la asignación de DEG para respaldar sus economías e intensificar la lucha contra la crisis”, añadió. Los DEG fueron creados en 1969 para complementar las reservas oficiales de los países miembros y no suponen una moneda ni un crédito frente al FMI. Su valor se basa en una canasta de cinco monedas internacionales: el dólar estadounidense, el euro, la libra esterlina, el yuan chino y el yen japonés.