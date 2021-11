Los viajes de negocios alcanzarán en 2022 el 66% de su actividad prepandemia

Los viajes de negocios a nivel global podrían aumentar un 26% este año y alcanzar, durante 2022, hasta dos tercios de los niveles anteriores a la pandemia, según un estudio del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), en colaboración con la consultora McKinsey & Company.

De acuerdo al informe "Adapting to Endemic Covid-19: The Outlook for Business Travel", del WTTC, entidad que representa al sector privado mundial de viajes y turismo, durante 2022 los viajes por negocios tendrían un aumento adicional de 34% y, así, estarían cerca de alcanza el 66% del nivel de gastos de 2019, antes de la pandemia.

A diferencia de los viajes por turismo, los corporativos se recuperan de forma más lenta, pero su peso es más que importante para empresas del sector, como hoteles de alta gama o aerolíneas.

Durante 2020, se derrumbaron los viajes corporativos, al descender un 61% el gasto contra 2019, luego de la imposición de extensas restricciones de viaje, con diferencias regionales considerables durante la crisis sanitaria en todo el mundo.

De acuerdo al estudio, en 2020 el sector de viajes y turismo en general sufrió pérdidas de casi US$ 4,5 billones, y más de 62 millones de personas perdieron sus empleos en esta industria.

Camilo dos Santos

Viajes de negocios

El gasto de los visitantes nacionales disminuyó en un 45%, mientras que el de los internacionales se derrumbó un 69,4% frente a 2019, año en que los viajes de negocios aportaba el 20% del turismo a la mayoría de los principales países.

La caída de los viajes corporativos no es menor. Aunque representaron sólo el 2,4% de los viajes globales en 2019, fueron responsables del mayor gasto en muchos destinos, por lo que es esencial para la recuperación de toda la industria turística.

De hecho, según el WTTC, l os viajes de negocios representaban alrededor del 70% de todos los ingresos globales de las cadenas hoteleras de alta gama , en tanto que entre el 55% y el 75% de las ganancias de las aerolíneas provenían de estos viajes, aunque representaban sólo alrededor del 12% de los pasajeros totales.

Con el fin de acelerar la recuperación de los viajes de negocios, el informe recomienda a las empresas ajustar sus modelos de ingresos, ampliar el enfoque geográfico y mejorar los servicios digitales. La recuperación también dependerá de una mayor colaboración entre los sectores público y privado, así como de fomentar nuevas sinergias, explica.

"Con la pandemia, los viajes de negocios se han visto seriamente afectados; sin embargo, poder proyectar la recuperación de dos tercios para finales de 2022 brinda mayor optimismo a todo el sector", destacó Julia Simpson, CEO y presidenta del WTTC.

La actividad por región

Medio Oriente es la región que se recupera más rápido: el gasto en este rubro aumentará un 49% este año, mientras que el de ocio lo hará un 36%. Y se estima que aumentará un 32% el próximo año.

En tanto, en Asia - Pacífico el gasto crecerá un 32% este año, contra 2020, y un 41% el próximo año.

En Europa, se prevé un incremento de 36% al cierre de 2021, más fuerte que en el gasto de viajes de ocio, que lo harán un 26%; y, para 2022, la recuperación será del 28%.

Por su parte, en África aumentará un 36% este año, apenas un punto por encima del gasto en ocio, de 35%. Y el año próximo crecería otro 23%.

Piqsels

Viajes de negocios

Por último, en toda América la recuperación es menor: se espera que el gasto de las empresas en viajes aumente un 14% este año , frente a 2019, y un 35% en 2022.

De acuerdo a otro estudio reciente de Wakefield, auspiciado por SAP, el 99% de los empleados corporativos de América Latina está dispuesto a retomar los viajes el próximo año, pero resta que las empresas tomen la iniciativa.

"La pandemia de Covid-19 también ha sido un catalizador para el cambio, impulsando innovaciones digitales y, por lo tanto, ajustando la oferta para posibles viajes de negocios a medida que los eventos híbridos se convierten en la nueva norma", destacó el informe del WTTC.

"El regreso a los viajes de negocios será fundamental en la recuperación de nuestra industria. Los viajes y el turismo continuarán impulsando el progreso de millones de personas en todo el mundo, especialmente a medida que comiencen a viajar de nuevo", comentó Chris Nassetta, presidente y CEO de Hilton.

El WTTC cree que, si bien los viajes de negocios regresarán, su recuperación desigual tendrá implicaciones importantes en todo el sector global de viajes y turismo.

Fuente: El Cronista - RIPE