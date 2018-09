Luces y sombras de la muestra del campo y la ciudad

El consumo no se resintió, hubo buenas ventas en la Expo Prado en ese costado de la propuesta de 2018 en la exposición organizada por la Asociación Rural del Uruguay (ARU), no obstante se notó sí una recesión relevante en la concreción de negocios que involucran a empresas más ligadas a la producción, considerando que el escenario no es el mejor y hay cautela en la toma de decisiones de parte de los empresarios productores.

Alejandro Carvalho, director de exposiciones de la ARU, tras reflexionar eso poco después de concluir la 113a Exposición Internacional de Ganadería y Muestra Agroindustrial y Comercial, anunció a El Observador que, en el marco de una constante actitud de innovar y brindar mejores condiciones a los expositores y al público, está sobre la mesa la posibilidad de acortar la extensión de la muestra de 12 a 10 días, por lo que en 2019 podría realizarse del viernes 6 al domingo 15 de setiembre, aunque habrá que ver qué decisión se adopta luego que asuma la nueva directiva que será presidida por Gabriel Capurro.

También se analiza reducir el horario que se le exige a los expositores para tener sus stands abiertos al público, pasando del actual –8 a 21 horas– al de 10 a 20, “con el objetivo de optimizar los costos que tienen los expositores”.

La asistencia de público, que fue próxima a las 400 mil personas, propiciado porque en la enorme mayoría de los 12 días hubo buen estado del tiempo, fue otro aspecto destacado e incidió notoriamente en que, por ejemplo, para la enorme mayoría de firmas de propuestas gastronómicas haya sido “un Prado récord”. Por mencionar un ejemplo, “fue récord el consumo de cerveza”.

En ese sentido, funcionó de muy buena manera el plan de descuentos otorgados en las entradas “y nos llamó la atención la cantidad de gente que vino desde el interior en excursiones organizadas, aprovechando que hubo una bonificación de 2x1”.

Entre los 400 mil asistentes, dijo, “destacan 21.000 niños de escuelas públicas que hicieron la visita guiada”, con el valor que eso tiene pues son “el futuro” del país y en la visita reciben conceptos clave sobre el valor del Agro.

No obstante, admitió que el balance de la Expo Prado para los expositores (más de 500 con más de 3.000 marcas de productos y servicios) presenta resultados “dispares”.

A las empresas del sector de agroinsumos “les fue muy bien”. Hubo empresas del rubro maquinaria agrícola “que vienen todos los años y quedaron sorprendidas porque distribuyeron folletos como nunca, vendieron el 60% de otros años, pero tuvieron un récord de consultas”.

Otro aspecto que siempre se analiza es la respuesta al programa de conferencias técnicas y empresariales “y este año fue muy buena, creció el espacio para brindarlas un 33% y tuvimos un 75% de ocupación, algo que nunca habíamos logrado”.

Eso “confirma la avidez que hay por parte de los actores del sector sobre informarse para así decidir mejor”.

Hubo menor actividad en la comercialización de reproductores en relación a ediciones previas, aunque con algunos precios puntuales muy importantes.

En materia de reproductores, “los galpones estuvieron llenos”, aunque la presencia fue algo menor la de otros años, pero no en todos los casos: “hubo un récord de Angus, con 253 y pudieron ser más”, dijo. También señaló “la destacada presencia de caballos, más que en años anteriores, sobre todo en el fin de semana final con las actividades en el ruedo de Criollos y Cuarto de Milla”.

Otro aspecto relevante fue “la masiva presencia de jóvenes”. Mencionó, por un lado, “la intensa actividad que lideró la Asociación Rural de Jóvenes del Uruguay”, con un pabellón propio donde hubo charlas, un campeonato de truco inédito y actividades artísticas. Por otro lado, la tercera edición de la propuesta “El campo, ¿una opción de futuro?, con 1.300 liceales, y aludió finalmente a la enorme importancia que tiene haber constatado la inscripción récord en los jurados de jóvenes de las razas Angus y Hereford.

“Los tres espacios para show nos dejaron muy conformes, aumentamos la oferta, el de Plaza Prado con cinco propuestas por noche y a primera hora un espacio para nuevos talentos, el Espacio Santander con dos propuestas cada tarde y el del escenario del ruedo”, concluyó Carvalho sobre la reciente Expo Prado.

La próxima gran exposición de la ARU será la 8a Expo Melilla, programada para realizarse del miércoles 3 al domingo 7 de abril de 2019.

Respeto

Alejandro Carvalho elogió, “en lo que es una linda costumbre”, el tono “respetuoso” que hubo en los discursos del acto de cierre de la Expo Prado, el sábado pasado, pronunciados por Pablo Zerbino y Enzo Benech. “Está intacto el valor de un pilar de la exposición, que es un aspecto democrático, donde las instituciones se expresan libremente, con sus visiones, con diferencias, pero con respeto y con mucha altura y eso tenemos que seguir cuidándolo entre todos”.

Tres Árboles

Sobre la polémica que se generó tras la ejecución –al ingresar al ruedo el día del acto de cierre– por parte de la banda del Ejército de la marcha Tres Árboles, himno del Partido Nacional, Alejandro Carvalho aclaró que “en la ARU no controlamos a ningún artista, nunca se hizo, a nadie le preguntamos qué va a interpretar cuando se presenta, no lo hacemos con las bandas militares como no lo hicimos, por ejemplo, con José ‘Pepe’ Guerra ni con el dúo Larbanois-Carrero”.

Obras

Para el año que viene existe la intención de concluir la obra de reparación del techo del Galpón Nº 1, el más próximo a la avenida Buschental, donde este año se instalaron 130 animales de las tres razas lecheras en carpas especialmente acondicionadas. La conclusión de la obra mencionada permitirá que desde 2019 se ubiquen allí más de 200 animales y deje de utilizarse para ello el espacio del Vivero Municipal, que será destinado a nuevas actividades recreativas.