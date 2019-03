Luis Miguel y una noche de excesos en Buenos Aires

El cantante mexicano Luis Miguel estuvo en Argentina durante los últimos días y volvió a ser motivo de escándalo. Tanto en su presentación en la ciudad de Córdoba como en sus dos shows en Buenos Aires el cantante mostró su enojo con la calidad del sonido, al extremo de haber pateado un parlante, y también fue cuestionado por su nula participación con el público y mala predisposición.

@_MarcelaTauro @deboradamato @rialjorge yo estuve en el recital del viernes y este es el video donde se lo ve a luis Miguel pateando el parlante. @Intrusos @ambrosino pic.twitter.com/gMTpfdiqRl — pao cosoleto (@paocosoleto) March 4, 2019

Pero la catarata de sucesos no terminó allí, ya que la última noche protagonizó un incidente en el hotel en el que estaba hospedado, donde invitó a unas 15 personas para hacer una fiesta. Según contó el periodista argentino especializado en farándula, Luis Ventura, en el programa Involucrados, el cantante salió todos los días hasta tarde y la última noche sumó una mezcla de sexo, drogas y alcohol lo que lo llevó al borde de la muerte .

Según contó Ventrua, lo que más preocupó a los integrantes de la fiesta fue cuando Luis Miguel comenzó a tener taquicardia y problemas respiratorios y tuvieron que llevarlo al baño para reanimarlo porque estaba inconsciente.

Empezó @InvolucradosTV con *LA BOMBA DEL AÑO* >Fiesta, sexo y descontrol de Luis Miguel en Buenos Aires@LuisVenturaSoy con toda la información: "Recibí fotos escandalosas de Luis Miguel, lo tuvieron que asistir"

AHORA EN VIVO #EnAmerica 📺 - https://t.co/hqVVHvyYqh 💻📱 pic.twitter.com/RzzYQUn1QG — América TV 📺 (@AmericaTV) March 7, 2019

"Todo comenzó cuando desaparece su novia, Mollie Gould, que era la que ponía un condicionamiento al descontrol. Apareció (la modelo) Karina Jelinek con una amiga. No sé si Karina participó o no, pero esa noche hubo multisexo en la habitación de Luis Miguel. Karina me dice que se va 2 y media de la madrugada y que no vio a Luis Miguel. A mi me dicen que nunca se la vio salir, pero no sé si participó de toda esta historia", contó Ventura. Por otro lado, Mariano Iúdica, conductor del programa de América TV, contó que desde el hotel informaron que en la habitación el jacuzzi estaba desbordado y todo inundado y el cantante estaba en un mal estado.

El cantante apodado el "Sol de México" debía irse a Paraguay el miércoles para su concierto pero lo hizo de apuro el jueves y hoy llegó a Lima para dar una presentación el domingo como parte de su gira México por siempre.