Macabi le ganó a Aguada, lo complicó más y se metió en la Liguilla

Hebraica Macabi le ganó a Aguada 89-88 este jueves y se convirtió en el cuarto equipo que disputará la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

En partido disputado en la cancha de Trouville, el macabeo dominó claramente el primer tiempo por 47-38 y sobre el final soportó una desesperada reacción de Aguada que tuvo en las manos de Federico Pereiras un triple para empatar el partido.

Pero Aguada sigue penando y sufriendo la Liga en la que defiende el campeonato.

Desde que volvió a jugar de local, una vez cumplida la sanción por incidentes de la segunda fecha contra Sayago, no ha perdido de local (le ganó a Capitol, Defensor Sporting y Nacional). Pero fuera de casa no pega una. Cayó contra Urunday Universitario, el clásico contra Goes (en el Palacio Peñarol) y no vence de visitante desde la cuarta fecha, en alargue contra Trouville.

Por esa razón se quedó afuera hace rato de clasificar a la Liguilla y buscará entrar a los playoffs en el Reclasificación que jugarán los 6 equipos que no entren a la Liguilla en un hexagonal a una sola ronda y arrastrando el 50% de los puntos obtenidos en el Clasificatorio. Ahí se repartirán dos plazas para los playoffs. No ganar ahora sigue hipotecando esa posibilidad. El margen de error se achica pero el equipo no termina de encontrar regularidad.

Aguada volvió a ser una máquina de tirar triples. Y errarlos. Metió 7 de 31 (22%) mientras Macabi metió 9 de 26.

El equipo carece de juego interno en ataque y depende mucho de la toma de rebote ofensivo de Lee Roberts. Pero le genera poco juego porque el equipo busca tirar y tirar de afuera (Leandro García Morales tiró 12 y metió 2). Roberts fue figura con 22 puntos y 14 rebotes. Si poco se genera para Roberts menos se produce para Robert Battle, autor de 13 tantos y 7 rebotes.

Diego Martínez

Hebraica Macabi, en cambio, contó con un Dallys Joyner más insertado en el juego colectivo del equipo manejado por la velocidad de Facundo Terra y que tiene en Gastón Semiglia a un alero distinto, con mucho gol (máximo anotador del partido con 25 puntos), toma de rebotes (6) y lectura de juego (5 asistencias). Es un puesto donde hay carencia de jugadores nacionales y Semiglia es de los mejores desde hace ya tres Ligas.

Mirá las estadísticas completas del partido.

Macabi llegó a 34 puntos pero en la última fecha sumará dos más porque le toca jugar con Atenas, ya retirado del certamen. Como mínimo llegará a 38 unidades por lo que solo lo puede igualar o pasar Nacional por un lado y por otro pueden igualarlo con 38 puntos Defensor Sporting o Goes que se enfrentan entre sí en la última fecha.

Resultados de la 10ª fecha

Goes 96-79 Trouville

Urunday Universitario 97-92 Sayago

Olimpia 78-73 Biguá

Defensor Sporting 20-0 Atenas

Nacional 98-88 Malvín

Hebraica Macabi 89-86 Aguada

Libre: Capitol

Posiciones Clasificatorio

Olimpia 37 (16-5) (clasificado a la Liguilla)

Malvín y Trouville 36 (15-6) (clasificados a la Liguilla)

Hebraica Macabi 34 (13-8) (clasificado a la Liguilla)

Goes 34 (12-10)

Nacional 32 (12-8)

Defensor Sporting 32 (11-10)

Biguá y Urunday Universitario 31 (10-11)

Aguada* 30 (12-10) (Reclasificación)

Capitol 26 (5-16) (Reclasificación)

Sayago** 22 (4-17) (Reclasificación)

Atenas*** 15 (2-9)

* Sancionado con quita de 4 puntos

** Sancionado con quita de 3 puntos

*** Se retiró de la Liga tras hechos de violencia sufridos por su plantel (perderá todos los partidos que restan 20-0). Será uno de los dos descensos deportivos.

Posiciones Clausura

Malvín y Olimpia 17 (8-1)

Goes 16 (6-4)

Hebraica Macabi y Trouville 15 (6-3)

Aguada (15 (5-5)

Biguá 14 (5-4)

Nacional 13 (5-3)

Defensor Sporting y Sayago 12 (3-6)

Capitol y Urunday Universitario 11 (2-7)

Atenas 0

El campeón de este torneo jugará con Trouville, campeón del Apertura, por un lugar en la Liga Sudamericana 2020.

Las fechas que faltan

Fecha 8

Viernes, hora 20.15, pico de Nacional-Biguá (suspendido el lunes en el primer cuarto, gana Nacional 28-22)

Fecha 11

Viernes, hora 20.15, Trouville-Defensor Sporting en Trouville

Virenes, hora 20.15, Capitol-Goes en Capitol

Lunes 3 de febrero, hora 20.15, Aguada-Olimpia en Aguada

Lunes 3 de febrero, hora 20.15, Sayago-Nacional en Sayago

Lunes 3 de febrero, hora 20.15, Malvín-Hebraica Macabi en Malvín

Atenas 0-20 Urunday Universitario

Libre: Biguá

Fecha 12

Defensor Sporting-Capitol

Urunday Universitario-Trouville

Hebraica Macabi-Sayago

Olimpia-Malvín

Biguá-Aguada

Nacional 20-0 Atenas

Libre: Goes

Fecha 13

Goes-Defensor Sporting

Capitol-Urunday Universitario

Trouville-Nacional

Sayago-Olimpia

Malvín-Biguá

Atenas 0-20 Hebraica Macabi

Libre: Aguada

Mínimos y máximos

Olimpia 43-40

Malvín 42-40

Trouville 42-39

Hebraica Macabi 40-38

Nacional 40-36

Goes 38-36

Defensor Sporting 38-35

Urunday Universitario 37-35

Biguá 37-34

Aguada 34-32

Capitol 32-29

Sayago 28-25