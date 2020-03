Madonna y un mensaje que luego borró: el coronavirus es el "gran igualador"

Rodeada de pétalos y velas y cargada de joyas, Madonna les dijo a sus millones de seguidores que el nuevo coronavirus es “el gran igualador”. Desde una bañera, la reina del pop emitió un video que compartió en sus cuentas de Instagram y Twitter el pasado domingo y luego borró.

Con un piano envolvente de fondo, la cantante dijo "eso es lo que pasa con covid-19" y continuó: ”No le importa lo rico que eres, lo famoso que eres, lo gracioso que eres, lo inteligente que eres, dónde vives, cuántos años tienes, qué historias increíbles puedes contar”.

“Es el gran igualador", dijo la artista de 61 años y argumentó: "Lo terrible es que nos ha hecho a todos iguales en muchos sentidos y lo maravilloso es que nos ha hecho a todos iguales en muchos sentidos. Si el barco se hunde, nos hundiremos todos juntos”.

Pero el mensaje de la intérprete de Like a virgin no cayó muy bien. Entre varios seguidores la criticaron a través de sus comentarios, uno le escribió: "Podemos morir de las mismas enfermedades, pero los pobres son los que más sufren. No romantice nada de esta tragedia”. “¿Estás segura de eso? Los ricos y famosos parecen estar siendo examinados sin ningún problema”, comentó otro. “Mientras algunos están ahí fuera con lo mínimo, ella coloca pezones en forma de pétalos. Basta, Madonna”, fue otro de los comentarios.