Maduro dijo que no necesitaba ayuda humanitaria, pero ahora recibirá 300 toneladas de Rusia

El líder chavista Nicolás Maduro informó que el miércoles llegarán al país 300 toneladas de ayuda humanitaria procedentes de Rusia, un anunció que realiza en un momento en el que la oposición presiona por el ingreso de donaciones de otros países en medio de la escasez de medicinas y alimentos.

Días atrás había asegurado que esa ayuda no era necesaria y negó la existencia de la crisis. "Venezuela no va a permitir el show de la ayuda humanitaria falsa, porque nosotros no somos mendigos de nadie", dijo el dictador Maduro en rueda de prensa, y aseguró que la "emergencia humanitaria" es "fabricada desde Washington" para "intervenir" al país petrolero.

Sin embargo este lunes dijo que sí recibirá ayuda, pero de Rusia. "El miércoles llegan 300 toneladas de ayuda y asistencia humanitaria de Rusia, legalmente, llegan por el Aeropuerto (Internacional) de Maiquetía (que sirve a Caracas) convertidas en medicinas de alto costo", dijo en consejo presidencial transmitido por radio y televisión de forma obligatoria.





Indicó que esta "ayuda" fue pagada por el Ejecutivo y señaló que su gobierno está recibiendo "asistencia técnica" de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En ese sentido, adelantó que "es posible" que en los próximo días haya un anuncio por parte de varios "países del mundo" para ofrecer su apoyo, a través de la ONU, a Venezuela.



Asimismo, insistió en que las donaciones que ha hecho Estados Unidos y Colombia a solicitud del Parlamento venezolano, de mayoría opositora, y que se encuentran bloqueados en la frontera, son alimentos vencidos y contaminados.

"Lo de la ayuda humanitaria es un 'show', es una trampa cazabobos, nos roban 30.000 millones de dólares y nos ofrecen 20 millones en comida podrida, contaminada, para tratar de intervenir a Venezuela", insistió al tiempo que pidió al presidente colombiano, Iván Duque, y al estadounidense, Donald Trump, dejar la "locura".



El anuncio de Maduro se da además en un día en el que su ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, informó que llevará alimentos y atención médica a la ciudad colombiana de Cúcuta por la pobreza que asegura sufren sus habitantes.

Cúcuta es uno de los centros de acopio de la ayuda humanitaria solicitada por el Parlamento venezolano que Maduro se niega a aceptar por considerar que puede dar paso a una invasión extranjera, especialmente después del desconocimiento de su nuevo mandato tras ser electo en unos comicios tachados de fraudulentos.



Con información de EFE