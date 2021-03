Maldonado prevé “avalancha” en Semana Santa y advierte sobre "políticas muy agresivas”

Ante la “avalancha” de turistas que avizora se trasladarán a Maldonado, el intendente Enrique Antía anunció una política “muy agresiva” para prevenir aglomeraciones. La comuna anunció nuevas medidas para prevenir contagios de coronavirus, luego de una reunión del Centro Coordinador de Emergencias Departamental (Cecoed).

El intendente calificó como “positivas” las disposiciones adoptadas por el gobierno nacional, hizo hincapié en el uso responsable de la libertad y advirtió que ante cualquier incumplimiento o desborde, se adoptarán medidas de cierre, informó la comuna en un comunicado.

Lo resuelto por el Cecoed se aplicará hasta el 12 de abril inclusive. Los operativos de fiscalización se realizarán durante toda Semana Santa.

En el caso de los bares, restaurantes y similares, el horario no se extenderá más allá de la medianoche, como ordenó el presidente Luis Lacalle Pou para todos los departamentos. En Maldonado, la actividad gastronómica no podrá comenzar antes de la hora 7:00, salvo deliverys. Esa actividad quedó regulada a raíz de restaurantes que abrían a la madrugada en verano, luego de las 2:00, indicaron fuentes de la comuna.

Las estaciones de servicio con atención en minimercados de 24 horas, así como panaderías y autorservicios, podrán funcionar desde las 00:00 hasta las 7:00, solo con atención en puerta, sin sillas ni mesas. “Será la Dirección de Gestión Ambiental la encargada de fiscalizar el cumplimiento de lo dispuesto, aplicar sanciones o comunicar a Fiscalía o Ministerio del Interior cuando así lo entienda”, añade el comunicado.

Las autoridades sanitarias exhortaron a mantener las burbujas familiares, principalmente en caso de concurrir a las playas. También se cerrarán los estacionamientos por las noches, en las ramblas Mansa y Brava, a fin de evitar aglomeraciones.

Además, se definió el cierre de espacios públicos en aquellos lugares donde se constaten aglomeraciones, y en otros casos se bajará el aforo. No obstante, plazas y algunos parques permanecerán abiertos, porque “son una forma de dispersión y disfrute”, dijo Antía. El Parque Jagüel, la Quinta de Medina y la Reserva del cerro Pan de Azúcar mantendrán sus aforos “al mínimo” y con protocolos, al igual que Pueblo Gaucho y otros espacios. En tanto los parques Mancebo o Indígena, permanecerán cerrados.

No habrá ninguna actividad cultural y los lugares donde se desarrollan muestras, estarán cerrados.

Se suspende todo tipo de espectáculos públicos, así como sus habilitaciones, al igual que toda actividad deportiva en los centros municipales y de la comuna. Se exhorta al entrenamiento personal al aire libre.

Atención al público y servicios

Desde este jueves 25, se exhorta a no concurrir a las oficinas municipales. Habrá dos personas por piso para atender trámites. Se restringirá la atención presencial al público y se mantienen los servicios de forma virtual y a distancia. La atención será garantizada en las áreas consideradas fundamentales.

Con respecto al área social, la alimentación en los comedores y la entrega de canastas continuará en forma normal, incluso en Semana Santa, salvo el viernes.

En tanto las inscripciones para becas estudiantiles, previstas para después de Semana Santa, se postergan hasta nueva fecha.

Se continuará prestando servicios, en especial apoyo al plan de vacunación y asistencia a ASSE, donde hay más de 60 funcionarios municipales abocados a la tarea. Estará abierta la policlínica de Cerro Pelado.

Hasta el 12 de abril también se prorrogan los plazos reglamentarios y convenios, excepto los que estén impuestos por norma constitucional o legal.

Continuará la prestación de servicios en el área de gestión ambiental, tesorería, tributos, seguridad, necrópolis y obras de emergencia, así como otros que recomienden las direcciones generales.

En el caso de la Dirección General de Tránsito, no se atenderá para licencias de conducir, dado que no habrá exámenes teóricos o prácticos. Se restringirá la atención pero no el cuerpo inspectivo, aclara la comuna.