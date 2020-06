Maldonado retuvo pago a Cristino por multa adeudada: ¿cuál es el vínculo con la Intendencia?

"La Intendencia de Maldonado me debe US$ 5 mil", dijo el relacionista público Fernando Cristino durante una conversación privada con la vicepresidenta de la República Beatriz Argimón que se hizo pública en los últimos días.

El evento en cuestión fue el Piriápolis Fashion Show, cuya primera edición tuvo lugar en 2016. La Intendencia de Maldonado y el municipio de Piriápolis comenzaron desde entonces a aportar dinero para ese evento. Tal como establecen las resoluciones de la intendencia, la colaboración se dividió entre los dos gobiernos. Mientras que el municipio aportó US$ 3.000, la intendencia destinó US$ 2.000 para llevar adelante el evento en el hotel Argentino, informó Canal 12 y confirmó El Observador con los documentos oficiales.

Desde la Intendencia de Maldonado explicaron el vínculo de la administración departamental con Cristino y la situación sobre los pagos adeudados. El director de Hacienda de la comuna, Luis Pereira, sostuvo en una entrevista con radio RBC de Maldonado que el relacionista público debe plata a la administración por una multa que todavía no fue paga, y que por eso el dinero reclamado por el hombre está retenido.

"Están retenidos (los US$ 5.000) porque en el interín Cristino hizo una mega fiesta en una chacra privada que no contaba con los recaudos de (las divisiones de) Higiene y Medio Ambiente. Desoyó a la intendencia e hizo una fiesta igual", dijo Pereira, quien detalló que la sanción fue de 70 unidades reajustables, es decir, unos $88 mil al valor actual.

Pereira dijo que Cristino nunca pagó la multa. "Cuando le pague a la intendencia, vamos a canalizar el pago. Pero la intendencia tiene derecho a cobrar lo que tiene de multa. Entró (Cristino) en una suerte de amnesia que sólo le permite recordar lo que tiene a favor y no lo que tiene en contra", afirmó.

El exintendente de Maldonado, Enrique Antía, quien renunció al cargo para competir por la reelección, también se refirió este lunes a la polémica con Cristino. En una entrevista con FM Gente, ratificó que el dinero aún no fue abonado por una multa impaga por parte de Cristino.

"No es que la intendencia no pagó. Le retuvo el pago hasta que regularice la situación. Es de las deudas que la Intendencia de Maldonado pasó a Jurídica y de allí se trasladó al estudio Posadas. Ahora le va a salir más caro", señaló.

Antía sostuvo que Cristino tiene un estilo "atropellador". "Quienes lo conocen no están conformes con su manera de actuar. Y en Maldonado, en el ambiente de las fiestas, se lo conoce", afirmó.

No obstante, el Piriápolis Fashion Show no fue el único evento organizado por Cristino que recibió los aportes del gobierno departamental, ya que en diciembre de 2017 se llevó a cabo el Pantene Punta del Este Fashion Show con la playa Mansa como "escenario natural", según consta en las resoluciones de esa fecha. El evento fue aconsejado por la dirección de Turismo de la intendencia. El Observador intentó contactarse con su director, Luis Borsari, pero no obtuvo respuesta.

"Tendrá como escenario natural la playa Mansa, además de la presentación de un desfile de modas con modistos de prestigio a nivel internacional y nacional, contando con autoridades, referentes de la moda, del arte y prensa de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, atrayendo este escenario a un gran número de espectadores", señala la resolución.

La intendencia resolvió auspiciar el evento y habilitar un aporte económico de hasta US$ 100 mil. El exsecretario general de la intendencia, Diego Echeverría —hoy diputado nacionalista por Maldonado— explicó a El Observador que los aportes de la comuna fueron finalmente por US$ 84 mil. Ese monto, según recordó, se repartió entre más de 10 empresas encargadas de catering, iluminación, montaje de escenarios, entre otras cosas.

El legislador sostuvo que la intendencia "ha colaborado a lo largo de los años" con distintos eventos, algunos de tipo deportivo y otros culturales. "Termina redituando en el movimiento en un balneario para que la gente se hospede e inversión", señaló.

En su diálogo con FM Gente, Antía defendió la actuación de la intendencia y leyó en la entrevista la lista de todas las empresas a las que se pagó con la partida de US$ 84 mil destinada para el Pantene Punta del Este Fashion Show.