Manini a grupo de activistas: "No se dejen manijear, no estamos en contra de ningún derecho"

El senador electo Guido Manini Ríos se encuentra de gira por el país para respaldar a Luis Lacalle Pou, líder de una coalición opositora en caso de ganar el balotaje. En uno de los actos en Suárez, Canelones, un grupo de activistas lo esperó a la salida con carteles que rezaban "Los derechos no se tocan", según el video publicado en las redes oficiales del excandidato.

Lo primero que le preguntaron las jóvenes a Manini Ríos fue qué pensaba de los dichos de Guillermo Domenech, su excompañero de fórmula, quien a lo largo de la campaña se manifestó en contra de la denominada "agenda de derechos" y dijo que el actual gobierno dentro de poco impondría "una ley por la cual la homosexualidad sea obligatoria".

"Mi opinión es lo que está en el programa (de Cabildo Abierto), que no habla nada de tocar derechos de nadie. Ustedes lean el programa, está en la página web del partido y ahora en el compromiso que firmamos", señaló.

Las activistas luego le preguntaron por "las leyes que hoy amparan a la mujer" y sobre los femicidios. "Es horrible, hay que comprar las tobilleras que este gobierno no ha comprado", respondió el excomandante en jefe del Ejército.

"Yo les puedo asegurar a ustedes, no se dejen manijear, nosotros no estamos en contra de ningún otro derecho. (...) Ustedes no se dejen manijear. La realidad es que nosotros somos los primeros en defender los derechos de los otros", agregó.

"Piensen siempre por la cabeza de ustedes", aconsejó Manini Ríos antes de irse.