Manini cree que hay que "combatir" a la "extrema derecha entendida como filo nazismo"

El candidato a presidente por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, aseguró este martes en una conferencia organizada por el Comité Central Israelita del Uruguay (CCIU) que hay que "combatir desde el primer momento" a la "extrema derecha entendida como filo nazismo". El excomandante en jefe del Ejército Nacional asistió a la sede de la Comunidad Sefaradí del Uruguay, en el marco de un ciclo de charlas con los candidatos a la Presidencia.

Si bien la disertación de Manini se basó en las propuestas de su partido, durante la charla el candidato expresó su esperanza de que el 27 de octubre la votación de Cabildo Abierto esté "bastante más arriba" de lo que marcan las encuestas que, en su mayoría, registran para ese partido una intención de voto de entre 10% y 12%.

El candidato además dijo que después de las internas, en las que la agrupación obtuvo unos 49 mil votos, Cabildo Abierto pasó a ser "un tema obligado de todos los analistas y los programas políticos".

Al terminar la oratoria, el general retirado debió responder a tres preguntas que le formuló la organización. La primera de ellas fue sobre su opinión sobre las declaraciones del expresidente José Mujica, quien en 2014 aseguró que Israel estaba cometiendo un "genocidio" en Gaza. El público también pidió conocer la percepción de Manini sobre la magnitud del antisemitismo en Uruguay.

El candidato dijo no compartir el término utilizado por Mujica ya que, en su opinión, Israel es un país que "vive en permanente riesgo de ser atacado y que tiene que necesariamente tomar todas las medidas necesarias para no ser sorprendido". "No coincido con ese calificativo, que, aparte, es demasiado grueso. Hablar de genocidio en estos casos es directamente desconocer el sentido del término", agregó.

Respecto a la magnitud del antisemitismo en el país, el excomandante en jefe del Ejército señaló que en Uruguay "puede haber", pero que se trata de "casos aislados". "No se da en la proporción o en la medida en la que se puede dar en otros países, que a veces alientan o buscan siempre a alguien para acusar de los males que sufren", afirmó.

"Todo lo que se haga en el sentido de combatir el antisemitismo –o todo tipo de discriminación– hay que hacerlo desde el principio y abordándolo desde el sistema educativo", sostuvo Manini, quien se comprometió ante el público a estudiar la inclusión en los programas educativos de "todo el tema relativo" al Holocausto.

Para el candidato, Uruguay "en general" no es un país "antisemita".

A fines de julio, Cabildo Abierto debió publicar un comunicado para expresar su repudio ante el uso de simbología neonazi por parte de un militante del partido. El joven, que había concurrido a la inauguración de un local partidario, llevaba puesta una remera que leía la inscripción HKNKRZ, que hace referencia a la palabra esvástica en alemán, según informó entonces La Diaria. A raíz de este episodio, el Comité Central Israelita del Uruguay emitió un comunicado en el que manifestó su "honda preocupación" por el uso de simbología neonazi en un acto político, al tiempo que pidió "investigar lo ocurrido y tomar acciones".

Un mes después, El Observador informó que el partido de Manini tenía entre sus convencionales a un dirigente que, en el pasado, había sido catalogado como neonazi por el Ministerio del Interior, que lo vinculó a un grupo skinhead con presencia en el país. El militante había integrado una lista del Frente Amplio en las elecciones de 2014. Manini aseguró entonces que, de confirmar la información, expulsaría a Germán Dorrego del partido.

Al final del encuentro, el candidato fue consultado sobre un episodio que se dio en los últimos años en Salto, donde un joven de 20 años, señalado por la presentadora del evento como "ferviente admirador de Adolf Hitler", fue procesado por actos de odio contra "judíos, negros y homosexuales".

La investigación judicial determinó que el hombre integraba una organización de más de 500 personas, entre las que había exintegrantes de la Juventud Uruguaya de a Pie (JUP) y los escuadrones de la muerte. Uno de los hermanos del candidato, Hugo Manini Ríos, fue uno de los integrantes de la JUP.

De esta manera, Manini fue consultado sobre cuál era su percepción respecto al crecimiento de los "movimientos de extrema derecha".

"La verdad, no sé en qué se basó el juez. Seguramente tuvo algún informe que le haya dado información. Una cosa no quita la otra. Puede ser que tenga ese perfil la persona pero también si se comprueba que pertenece a organizaciones mayores que tienen como finalidad o como idea las mismas que exteriorizó, ahí estamos ante otro problema", argumentó el general retirado.

De esta manera, aseguró que tanto él como el partido que lidera creen que hay que "combatir" ese "tipo de organizaciones". "El concepto de extrema derecha ha sido muy manoseado. A mí me han endilgado el término ese. Aunque también, por otro lado, dicen que soy amigo del 'Pepe' Mujica. Me han variado las etiquetas", ironizó.

Sin embargo, subrayó que "la extrema derecha entendida como filo nazismo" debe ser combatida "desde el primer momento". "Es algo que no se puede tolerar nada porque uno nunca sabe cuándo se sale de control", concluyó.