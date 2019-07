Manini Ríos definirá la fórmula presidencial en la segunda quincena de julio

Después de la sorprendente votación de Cabildo Abierto, que obtuvo 46.887 votos este domingo, y quedó posicionado como el cuarto partido más votado en la elección interna, uno de los desafíos del excomandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, es presentar la fórmula que le permita en octubre componer una bancada para marcar presencia en el Parlamento.

El presidente del partido, el escribano Guillermo Domenech, afirmó a El Observador que la fórmula todavía no fue definida y que hay varios nombres en consideración, no necesariamente integrantes de Cabildo Abierto. También dijo que está previsto que la convención se celebre en la segunda quincena de julio.

Pablo Manini Ríos, hermano del candidato y productor rural de Treinta y Tres, dijo que la fórmula "se va a decidir en la convención, porque la convención votó por unanimidad". "Guido no tiene un perfil de mandamás. Como dice él, el candidato a vice va a surgir de un cabildo abierto con los convencionales", indicó.

De todos modos, señaló que "a la convención va a ir con el nombre medio cocinado, pero va a ser algo por consenso. Guido no es de los que se apura. Es muy cauto, él tardó 20 días en dar el sí y estoy seguro de que lo hizo muy impresionado por el apoyo de la gente".

El hermano del candidato trabajó por la lista 8 del intendente Dardo Sánchez (que apoyaba la candidatura de Jorge Larrañaga) pero ahora quedó liberado y a partir de agosto militará para Cabildo Abierto.

Con respecto a los nombres dijo que ve al candidato "abriendo más el abanico". Manini Ríos mencionó que podría ser la vicepresidenta del partido, Aracelí de Lourdes. "Yo no digo que sea. Creo firmemente en la inteligencia, en la sagacidad de Guido y nadie le va a retrucar que diga “fulano o mengano”, porque no está dicho que sea hombre o mujer", dijo el productor de Treinta y Tres. Agregó que si bien no la conoce personalmente, ni sabe "cuáles son sus condiciones" podría ser dado que "hay un modismo de hacer las fórmulas mixtas". Domenech, por su parte, dijo que "no está definido".

Con respecto a la esposa de Manini, que fue electa edila del Partido Nacional en Artigas, el hermano del candidato dijo que va a ser la candidata a diputada por el departamento. "A Irene yo la veo trabajando en Artigas, ya tiene carteles que dicen “Irene diputada”. En el departamento Cabildo Abierto fue el tercer partido más votado, con 3.524 votos, apenas detrás del Frente Amplio que obtuvo 4.134 adhesiones. El Partido Nacional obtuvo 15.144.

La gestación del candidato y el video del comandante

Consultado sobre la votación del partido, el hermano de Manini dijo que "el caballo corrió en la pista solo, no hubo competencia, solamente pasó por la ley de partidos. Fue un galopón, los votos que tuvo cabildo son todos buenos porque es una elección sin competencia ninguna y no había motivación. Además hay cantidad de gente que va a votar a cabildo en octubre que votó a otro partido porque no hay competencia interna".

El productor rural contó que el sueño del general era terminar su vida dedicado a la actividad agropecuaria en Yacaré Cururú (Artigas), el paraje donde asesinaron a Bernabé Rivera, y donde tiene campo, pero se le interpuso la política y se mezcló con su alejamiento del Ejército. De hecho admitió que cuando se creó el partido –unos meses antes de que fuera cesado del cargo– ya se pensaba en él como candidato.

Contó que en el video de nueve minutos que Manini filmó desde su despacho cuando dijo 'lo que no pueda hacer desde las trincheras, buscaré otra trinchera para hacerlo', "ya estaba propuesta... Cabildo existía. Él vio que podía hacer algo por la gente, en la campaña nombra a los que están más en la orilla, los más necesitados".