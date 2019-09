Manini Ríos pidió que sus a seguidores que no fueran al juzgado: ¿qué tienen planeado?

"#El3todosaloscabildos". En las últimas horas, el hashtag se replica y cobra fuerza entre los simpatizantes de Cabildo Abierto –el cuarto partido con mayor intención de voto según las encuestas–, que postula a Guido Manini Ríos a la Presidencia. La etiqueta quiere replicar el deseo del general retirado: que nadie lo acompañe este jueves a la Justicia, cuando el fiscal Rodrigo Morosoli pedirá que sea imputado por presuntamente omitir denunciar hechos con apariencia delictiva cuando era comandante en jefe del Ejército.

Manini Ríos es el único indagado en la causa, luego de que Morosoli archivara las denuncias contra el presidente Tabaré Vázquez, el secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, el exsubsecretario de Defensa, Daniel Montiel, y los integrantes del Tribunal de Honor ante el cual José Nino Gavazzo confesó haber arrojado al río Negro el cuerpo de Roberto Gomensoro en 1973.

El fiscal considera que el candidato de Cabildo Abierto, mientras se desempeñaba al frente del Ejército, incumplió con el artículo 177 de la Constitución. La carta magna señala en él que los funcionarios públicos están obligados a denunciar hechos aparentemente delictivos, como fue la confesión de Gavazzo. Por eso, según supo El Observador, Morosoli pretende pedir que Manini Ríos sea condenado con prisión luego de que se someta a juicio oral al final del proceso.

Manini Ríos dijo que Morosoli fue "mandatado" a citarlo a la Justicia, según expresó a Subrayado, y reafirmó que él hizo "lo que tenía que hacer" cuando se enteró de las declaraciones de Gavazzo. El comando de campaña de Cabildo Abierto difundió un video del candidato, en el que pide que nadie lo acompañe este jueves a las 15 horas, cuando en la Ciudad Vieja se realizará la audiencia. "Este 3 de octubre les pido que no me acompañen físicamente en mi comparecencia a la Justicia. No quiero que se vea ni siquiera la sombra de una presión indebida", pidió Manini Ríos en la pieza audiovisual.

No obstante, el general retirado encomendó a los simpatizantes del partido a reunirse en los "cabildos", es decir, los locales partidarios de la agrupación. "Convocamos a reunirse a todos los orientales en el cabildo más cercano, a levantar el pabellón nacional, a poner bien en alto nuestra bandera", solicitó.

Militantes de Cabildo Abierto explicaron a El Observador qué actividades tienen previstas para este día. Rodolfo Riani, referente del partido en Artigas, señaló que en la noche del jueves 3 algunos simpatizantes se reunirán en el cabildo ubicado en la plaza Artigas y tirarán fuegos artificiales para respaldar a Manini Ríos. El comentario generalizado entre los simpatizantes, aseguró Riani, es que "la gente está preocupada por desconocimiento, porque temen que (el candidato) no pueda presentarse a las elecciones". Sin embargo, esta no es una posibilidad, ya que aun si Manini Ríos fuera imputado seguiría estando habilitado.

Riani además consideró que, en última instancia, la decisión de Morosoli beneficiará al candidato. A su entender, es un hecho que se asemeja a la puñalada que recibió el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en un acto durante la campaña electoral de ese país, porque luego de eso creció en las encuestas de intención de voto.

"Mi impresión es que nos va a hacer bien. Coincido con lo que dijeron (Rafael) Michelini y (José) Mujica", expresó Riani. Mujica dijo a El País que el pedido de Morosoli "es un error político" porque "infla" a Manini Ríos, mientras que el senador frenteamplista ironizó en el programa Fácil Desviarse (FM Del Sol) sobre "la casualidad" de que el único imputado por el caso vaya a ser un "candidato a la Presidencia".

Otros simpatizantes del partido liderado por el excomandante, sin embargo, no comparten la visión de Riani. Jorge Azar, por ejemplo, estimó que "Manini está subiendo en las encuestas por sí mismo y por sus cualidades". "Creo que decir que la victimización le sirve es desmerecer su figura", agregó. Este jueves, sobre las 14:30 horas, el exrepresentante de Uruguay ante la ONU se juntará con otros simpatizantes del partido para manifestar su apoyo en la sede partidaria, ubicada en la esquina de las calles Constituyente y Jackson.

Ese día, según dijo en el video que difundió su comando de campaña, Manini Ríos se presentará "en defensa de la libertad y de la justicia". "Iremos con la convicción de que nunca en toda nuestra vida nos hemos apartado ni un punto de lo que marcan los reglamentos, las leyes y la Constitución de la República", afirmó.

Esta idea va en línea con lo que ha manifestado el candidato a su círculo cercano. Riani, que junto con Irene Moreira –esposa de Manini Ríos y candidata a diputada por Artigas– es uno de los referentes departamentales, expresó que en las reuniones íntimas el exgeneral sostiene que "él haría lo mismo al pie de la letra y cumpliría con todos los pasos previstos".

En diferentes oportunidades, Manini Ríos dijo que como comandante en jefe del Ejército jamás incumplió con sus funciones. "Está clarísimo que yo hice exactamente lo que tenía que hacer, al igual que los Tribunales de Honor", dijo a El País, por ejemplo. "Yo elevé todo por escrito el 13 de febrero y hasta el último día de marzo, cuando salió una investigación periodística, quien no informó fue Presidencia", agregó en entrevista con el matutino.