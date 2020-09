Manini sobre su desafuero: “El mayor deshonor sería dejar a la gente sin conductor”

El senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos habló por primera vez luego de su video en el que anunciaba que no votaría su desafuero tal como había prometido y dijo que el “mayor honor” es no dejar a la gente que lo votó.

“El mayor deshonor sería dejarlos en el medio de la lucha sin conductor”, dijo en rueda de prensa.

Manini Ríos aseguró durante toda la campaña electoral que no se ampararía en los fueros para evitar a la Justicia. Sin embargo, cuanto todavía no era senador presentó un recurso para retrasar el proceso y una vez electo, luego de decir que votaría a favor de su desafuero, anunció que saldrá de sala.

El fiscal Rodrigo Morosoli pretende imputar al excomandante en jefe del Ejército por no haber denunciado o avisado a las autoridades cuando el represor José Nino Gavazzo admitió ante el Tribunal de Honor en abril de 2018 que había tirado al río Negro el cuerpo de Roberto Gomensoro en 1973.

Manini aseguró que “evaluó” todas las circunstancias y lo que cambió en las últimas semanas.

Además, señaló que todo lo sucedido con los tribunales de honor del Ejército “demuestra” lo que él tenía intención de demostrar que era el “modus operandi” del gobierno del Frente Amplio en tema de derechos humanos.

Si bien la posible imputación de Manini está vinculada a la confesión de Gavazzo, la discusión sobre su desafuero se dio en el marco de otro tribunal de honor en el que el represor Gilberto Vázquez confesó, entre otras cosas, su participación en acciones en Argentina y en el conocido como “segundo vuelo” en la dictadura.

La decisión de Manini de salir de sala y no votar su desafuero, llevó a que el Partido Nacional decidera en bloque no votarlo. De esta forma, no están los votos que se precisan (21) para quitarle los fueron al senador y que tenga que comparecer ante la Justicia.

El Frente Amplio y Ciudadanos –sector mayoritario del Partido Colorado- ya anunciaron que están a favor de votar el desafuero pero no reúnen los votos suficientes.