Manini tras declaraciones sobre aborto de diputado: "No le veo ningún ánimo ofensivo"

El líder de Cabildo Abierto y senador electo, Guido Manini Ríos, afirmó este jueves en una conferencia de prensa que a su entender no hay “ningún ánimo ofensivo” en las expresiones del futuro legislador de su partido, Martín Sodano, quien en una entrevista con Búsqueda propuso revisar la agenda de derechos, dijo estar en contra del aborto, y manifestó: “A ver, si te gustó, bancátela. Si no tuviste la responsabilidad de cuidarte, que es tan simple como cuidarte cinco minutos de tu vida, bancátela”.

Las declaraciones generaron el rechazo de distintos dirigentes de la oposición, pero en el caso de Manini Ríos, el líder de Cabildo Abierto relativizó los dichos del representante electo por su partido.

“Yo creo que es una opinión personal. No le veo ningún ánimo ofensivo. No es para tomarlo de esa manera”, respondió Manini Ríos al ser consultado en una conferencia de prensa sobre si los dichos de Sodano se trataban de expresiones denigrantes contra las mujeres.

“Yo los exhorto a que busquen (el programa de Cabildo Abierto) que fue presentado en el mes de agosto. No hay ni una línea en ese sentido. Hemos dicho claramente que no se va a ir contra derechos adquiridos y en este compromiso que firmamos hablamos claramente de no cambiar la legislación vigente. Así que me parece que esto acá no deja de ser más que una opinión personal de un integrante, calificado sí porque fue electo, pero no deja de ser un integrante de Cabildo Abierto”, dijo el líder de los cabildantes según consignó Subrayado.

La candidata a vicepresidenta por el Partido Nacional, Beatriz Argimón, reafirmó este jueves en Twitter que en el programa de gobierno su agrupación se comprometió a "mantener la agenda de derechos". "Y no hubo necesidad de cambiar nada ni se recibió ningún planteo. El propio Manini lo dejó claro y eso además fue una muy buena señal para nosotros", escribió Argimón.

Inés Guimaraens

Por su parte, el excandidato Pablo Mieres, también integrante de la coalición, calificó a las declaraciones de Sodano como una "barbaridad". "Obviamente, eso no está en el programa que firmamos los partidos que integramos la coalición, o sea que va por cuenta y riesgo de él", dijo el líder del Partido Independiente en declaraciones a Montevideo Portal.

Sodano, por su parte, participó este jueves en un acto político de Cabildo Abierto y buscó matizar en conferencia de prensa sus declaraciones. De esta manera, el diputado electo afirmó que fue sacado de "contexto".

Consultado sobre su polémica frase "si te gustó, báncatela", Sodano se excusó al decir que es "mecánico" y que se está "haciendo político ahora". "Vos sos periodista, me parece que vos en una arenga a la cual todavía no estás acostumbrado... Alguna frase se te puede escapar. ¿Me expresé mal? Sí, me expresé mal", respondió.

"El aborto es una herramienta importantísima para los ciudadanos. Ahora, de la manera que se utiliza ese tema... Eso se va a trabajar más adelante", continuó el futuro legislador.

Sodano también respondió a las declaraciones de Mieres. "Me parece que es una barbaridad y una falta de respeto que donde hay una coalición que son cinco partidos no se siente con ellos a compartir", retrucó.