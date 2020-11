Maradona y el cine: cuatro películas sobre el 10 argentino y donde verlas

Hay un antes y un después en la historia del fútbol mundial a partir de hoy, porque murió Diego Maradona, el que para buena parte de los seguidores del deporte rey fue el mejor jugador de todos los tiempos. Un futbolista que así como deslumbró en la cancha, también despertó amores y odios radicales fuera del campo de juego, gracias a una vida de excesos, abuso de sustancias, escándalos sentimentales, hijos no reconocidos, episodios de violencia, declaraciones polémicas y hasta vínculos con figuras políticas divisivas.

Maradona fue, sin dudas, una de esas figuras más grandes que la vida, lo que además lo convirtió en un objeto de deseo para los cineastas que desde el ficción y el documental se dispusieron a retratar su vida. Este es un repaso por algunas de las producciones sobre el mítico 10 argentino, que por el momento son todas cinematográficas.

En camino hay aún una serie biográfica, Maradona: sueño bendito, que en principio se iba a estrenar este año, pero que fue postergada y no tiene aún una fecha oficial de estreno, aunque ya se han publicado algunas imágenes oficiales, y la serie contó con el aval del exfutbolista argentino, que incluso llegó a compartir algunos de los materiales oficiales.

Hoy hace 60 años que nació una leyenda... y pronto el mundo conocerá su historia. Maradona: Sueño Bendito. Próximamente en Amazon Prime Video. pic.twitter.com/JNaJmkAloi — Amazon Prime Video Latinoamérica (@PrimeVideoLat) October 30, 2020

Aunque la serie aún no tiene fecha, en distintos sitios de streaming hay un puñado de películas que ya pueden verse, para recordar a Maradona.

Diego Maradona

El cineasta británico Asif Kapadia se hizo conocido en los últimos años por sus documentales centrados en figuras destacadas del deporte y la cultura, como Senna (sobre el piloto brasileño de Fórmula uno) y Amy, sobre la cantante Amy Winehouse. En 2019 estrenó su película sobre el astro argentino, que se enfoca en su periodo como jugador del Napoli italiano, sus años de mejor desempeño y también los más turbulentos de su vida. La relación con la mafia, su vida doméstica, el consumo creciente de cocaína, su relación con la ciudad de Nápoles, los mundiales de 1986 y 1990 y su legado son repasados por Kapadia de la mano de material de archivo inédito, y de entrevistas con excompañeros, periodistas y hasta figuras de su entorno como Claudia Villafañe, Guillermo Coppola y el preparador físico Fernando Signorini. Puede verse en DirecTV Go.

Maradona en Sinaloa

Entre 2018 y 2019, el argentino fue el entrenador del club mexicano de segunda división Dorados de Sinaloa. Fue una sola temporada, en la que el club llegó a disputar la final por el ascenso aunque a comienzos de la temporada todos vaticinaban un desastre deportivo. Sobre ese período se enfoca esta miniserie, que resalta la llegada de un astro mundial a una ignota ciudad mexicana y el vínculo entre el entrenador, los jugadores y el público. Son siete breves episodios, y están disponibles en Netflix.

Maradona confidencial

Resumir la compleja vida de Diego Maradona en menos de una hora es una tarea difícil, pero es la misión que se impone este documental, estrenado en 2018 por el canal National Geographic. A través de testimonios con figuras cercanas al deportista, el documental repasa su trayectoria, sus polémicas, su complicada relación con las drogas, y los episodios claves de una vida que fue de la cima absoluta a los pozos más oscuros. Está disponible en la app de Fox, y en los sitios de streaming de los cables uruguayos, para aquellos que dispongan del pack Fox premium.

Maradona por Kusturica

Como hizo hace poco con José Mujica, el serbio Emir Kusturica se despachó con un documental que también es una elegía en vida al exfutbolista y entrenador. Asociando elementos de su propio cine con la carrera del 10 como punto de partida, el cineasta se enfoca en la figura popular, en el niño que salió de una villa para convertirse en el mejor de todos. En el medio también hay lugar para contar la historia de la Iglesia Maradoniana, que toma al jugador como su deidad, y que celebra sus casamientos con los novios tocando una pelota con la mano, o para relatar el período que Maradona pasó en Cuba y su relación con Fidel Castro y con Hugo Chávez. Está disponible en YouTube.

Juventud

Pequeña trampa: esta película del director italiano Paolo Sorrentino no es sobre Maradona, pero el jugador argentino protagoniza una escena clave en esta historia de dos veteranos que se van a pasar una vacación a un spa en los Alpes suizos y se cruzan allí con el jugador, otro de los huéspedes del local. En esta película, el encargado de interpretar a un Maradona obeso y silencioso es el actor argentino Roly Serrano, conocido por su rol en la serie El Marginal. Sin dudas, la aparición de Maradona es un guiño de parte de Sorrentino, que nació en Nápoles y que ya está preparando un largometraje sobre su relación con el jugador, que es más cercana que la de fanático e ídolo. "Perdí a mis padres a los 16 años, a causa de un accidente con el sistema de calefacción en una casa en las montañas donde siempre iba con ellos. Ese fin de semana no fui porque quería ir a ver a Maradona y al Napoli jugar un partido en Empoli, y eso me salvó la vida". Está disponible en Google Play.

Maradona, la mano de Dios

Coproducida entre Italia y Argentina, esta película de 2007 es por el momento la única producción de ficción enfocada específicamente en la figura del "barrillete cósmico". El encargado de interpretarlo es el australiano Marco Leonardi, y lo rodean Julieta Díaz como Claudia Villafañe, Juan Leyrado como su representante Guillermo Coppola y Roly Serrano como su padre, Don Diego. La película una biopic tradicional, repasa su carrera desde sus inicios en Villa Fiorito hasta su consagración como figura internacional, y su célebre episodio en el año 2000, cuando estuvo al borde de la muerte en Punta del Este. La película no está disponible en ninguna plataforma de streaming.