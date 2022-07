Marca Luis Suárez: el impacto de una figura mundial en el mercado local

La inminente llegada del delantero de la selección uruguaya a Nacional ya había puesto sobre el tapete lo que podría implicar su aterrizaje en el fútbol uruguayo. Ahora —tras la confirmación del acuerdo entre el deportista y el club—, Luis Suárez también toma relevancia en el mercado publicitario y comercial del país.

“Es incalculable el potencial que tiene su marca personal”, señaló el director de marketing deportivo del complejo Luis Suárez, Aldo Villar. En este sentido, destacó que la decisión del pistolero de regresar a Uruguay potencia a la marca país a nivel mundial porque —entre otros—, llama la atención de las marcas internacionales, tanto las vinculadas al fútbol como las de otros rubros.

“Hoy el mundo está hablando del país por esta decisión de Luis Suárez”, sostuvo Villar. Luego, añadió que la expectativa respecto a la llegada del delantero es enorme.

Así como impulsa el desarrollo de la marca país, el retorno del pistolero también impacta en el fútbol uruguayo como marca. En este sentido, el director ejecutivo de la agencia de publicidad Notable, Pipe Stein, dijo que el regreso puede llegar a repercutir en una valorización del fútbol uruguayo porque el jugador es figura a nivel mundial, y su desempeño en el torneo local puede posicionar al torneo local de otra forma.

También tiene relevancia para otras marcas como los proyectos del jugador en el país, por ejemplo, el complejo Luis Suárez.

Para Patricia Lussich, directora de la agencia Lussich Advertising, el regreso del delantero presenta una oportunidad pero solo para marcas que se relacionan con el evento. “No lo veo vinculado a cualquier otro tipo de campaña que no tenga que ver con eso porque la publicidad tiene que conectar con lo que piensa, siente y valora la gente en un momento determinado. Para las marcas que están más cercanas a su público y de alguna manera comparten lo que esas personas sienten, piensan o valoran siempre puede llegar a ser importante”, sostuvo la secretaria de la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad (Audap).

En entrevista con Café & Negocios subrayó que si bien este hito representa una oportunidad para hacer crecer el mercado actual que está bajo en términos de consumo e inversión publicitaria, depende de cómo lo manejen las distintas marcas. Sin embargo, destacó que es una figura que —por más que esté viviendo en Uruguay— tiene una imagen de la más cotizadas por lo que no va a ser accesible para tantas empresas.

Al respecto, Lussich dijo que no se puede poner sobre los hombros de Suárez —"que ya cargan con diversas responsabilidades"—, la de reactivar el consumo y la inversión publicitaria.

En cuanto al impacto directo e inmediato del regreso del pistolero, Stein contó que la marca Puma ya está haciendo una campaña en la vía pública para recibir al jugador. Consultado sobre el nivel de consumo que puede tener la marca en estos días, dijo que puede impactar favorablemente en los productos que usa el jugador.

El impacto en Nacional

Según Stein, el evento no mueve el mercado de las marcas uruguayas en sí, aunque puede impactar en la valorización de Nacional. "Suárez no es una novedad, pero sí es una novedad su llegada a Uruguay", sostuvo.

Villar destacó que el regreso del jugador potencia las posibilidades de captar nuevos sponsors para la camiseta, el estadio, las transmisiones de fútbol, entre otros.

"Desde el punto de vista de la publicidad para las marcas y para el marketing del club es fantástico", señaló Villar.

Lussich coincidió en este punto, y explicó que el beneficio es grande para Nacional, que está vendiendo palcos, butacas, carné de socios y creo que estaban trabajando también en una línea de camisetas de merchandising.

Dividido en dos

Lussich puso sobre la mesa la contracara de la llegada del pistolero para el mercado publicitario. "No nos debemos de olvidar de que el país está dividido en dos, y las marcas internacionales, en la mayoría de los casos, no quieren identificarse con un club de fútbol para mantener una neutralidad", explicó.

Sin embargo, Villar sostuvo que la marca Luis Suárez siempre estuvo identificada con Nacional. "Mentiría si dijera que no hay algún hincha del tradicional adversario al que no le caiga simpática la decisión, pero no creo que impacte (negativamente) en una marca fuerte e importante", sostuvo.