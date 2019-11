María García desvinculada de Canal 12: "Me veo haciendo televisión"

Este viernes Canal 12 resolvió despedir a María García, 15 días después de haber dejado de emitir Calidad de Vida, programa que conducía junto a Juan Carlos Paullier, informó TV Show.

Teledoce levantó el espacio de salud y bienestar luego de que Paullier, quien es dueño del nombre, se desvinculara de la empresa por un "desgaste en la relación" que comenzó a darse después de que redujeran el tiempo de sus apariciones televisivas, según él señaló.

García explicó que el canal decidió no generar un proyecto similar. "Si uno lo mira con perspectiva, parece infantil todo lo que sucedió, pero después pasó a tomar otro color. El canal entendió que era mejor dar un poco de aire a toda esta situación", señaló García a El Observador.

Dijo no estar enojada pero sí "triste con el resultado", ya que el programa tenía audiencia y sponsors y además, porque el despido fue por razones tangenciales a ella. "No es algo que yo generé, no era un programa que se fue muriendo. Hubo un problema de relacionamiento de Juan Carlos con el canal y con la operativa del programa".

En los 15 días que pasaron entre que se levantó el programa y resolvió despedir a García, la comunicadora pensó en las diferentes alternativas. Entendió que era "clarísimo" que el programa no iba a continuar, pero una de sus expectativas era que el canal dejara pasar un tiempo y repensara un producto para el próximo año. "A mi se me ocurrieron dos o tres salidas diferentes, pero ellos son los que toman las decisiones", contó.

Y añadió: "Lo que pensé es que estando el acompañamiento económico, el know how, un equipo con todos los contactos, la información y el manejo de un periodístico de salud, se podía reconvertir el producto y hacer algo diferente". Cree que influyó el contexto del país y el momento del año con el foco en las elecciones. "Supongo que jugó en contra, si no tal vez el canal hubiera rearmado un proyecto de salud diferente, que era viable", apuntó.

Sin las García

María García es hermana de Claudia, ex conductora de Telemundo que hace seis meses también fue desvinculada del canal. "Es hasta anecdótico. Las García desvinculadas del canal en 2019", dijo María en tono jocoso.

Sobre el despido de su hermana, expresó: "Me cayó horrible porque fue sorpresivo, inesperado, injusto", expresó. Subrayó que a diferencia del caso de Claudia, que fue "de golpe", ella tuvo "15 días de margen" para acomodarse.

María y Claudia intercambian "ideas y consejos" y son "muy cercanas", señaló García. "Todo el mundo nos dice que hagamos algo juntas. Hacemos mucha cosa juntas y tal vez hagamos. Me parece que somos de palos muy diferentes. Claudia es más del periodístico, si bien no está encasillada en informativos porque tiene la ductilidad para hacer de todo. A mi me interesa el bienestar y la salud", comentó.

Aunque hace apenas un día fue despedida, García ya tiene varias ideas en mente sobre su futuro laboral.

Dijo que la salud le parece una temática "super apasionante": "Me veo haciendo televisión en un programa de salud y bienestar. Me siento empoderada de hacerlo sola o acompañada de quien me parezca. Sobre el estilo del programa -que, según dijo, se diferencia del de Paullier- dijo que piensa en algo "más moderno, dinámico y entretenido". "Me gusta más abordar un tema desde diferentes perspectivas y agotarlo para que se entienda. Hace tiempo miro programas de televisión de salud de otros países. Hay mucha gente haciendo cosas muy buenas que a veces requieren de mucha producción".

Por el momento, continuará trabajando en la administración de cursos y posgrados de salud, y en la conducción y coordinación de eventos relacionados a la medicina. Además, está enfocada en la preparación de un blog de salud "muy interactivo".