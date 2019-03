María Julia Muñoz evaluó su gestión sin mostrar el déficit en aprendizajes y egresos

La ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, presentó este miércoles un balance de sus cuatro años de gestión al frente de la cartera en el marco del comienzo de este año del ciclo de Desayuno Útiles del programa Somos Uruguay. Desde la educación inicial hasta la terciaria, la jerarca recorrió todo el trayecto de la educación pública mostrando estadísticas, gráficas, números que coincidían con su premisa: se está logrando cambiar el ADN de la educación. Pero en el recorrido evitó mencionar y presentar resultados sobre dos problemas que expertos consideran los más importantes: déficit en aprendizajes y bajas y desiguales tasas de egreso.

Muñoz basó su presentación en cuatro líneas de trabajo: políticas de infraestructura, políticas docentes, políticas curriculares y políticas de trayectoria. En relación a la infraestructura aseguró que "ha crecido impresionantemente", sobre los salarios docentes dijo que han evolucionado de manera muy importante, se refirió a la creación del Marco Curricular de Referencia Nacional para hablar de lo hecho en políticas curriculares y mostró el aumento de la cobertura educativa en niños de 3 años para revelar sus frutos en trayectoria. Un panorama ejemplar.

Luego, en su disertación en el hotel Sheraton Montevideo, continuó presentando el balance área por área. En Primaria hizo referencia a la importancia de las escuelas Aprender (de contexto crítico) que, según dijo "son mayoría en los quintiles 1 y 2" y representan el 30% del total de las escuelas. Las escuelas de tiempo completo y extendido, en cambio, alcanzan el 17,4% del total según los datos que presentó la ministra. “El porcentaje de niños que están en escuelas de jornada completa ya han superado lo que es la meta”, sostuvo con orgullo.

Antes de pasar a presentar cifras sobre educación media, lo advirtió: "no nos satisfacen". Y enseguida se justificó: “es una responsabilidad de todos como ciudadanos hacer entender que la educación media es tan obligatoria, tan necesaria como la educación inicial y primaria".

De todas formas, decidió presentar solamente las cifras liceales que demuestran mejores indicios. Se han creado nuevos formatos pedagógicos, hay 33 liceos de tiempo completo o extendido y existen actividades extracurriculares y de acompañamiento además de tutorías como el programa Uruguay Estudia que apunta a promover la culminación de los ciclos educativos. El paulatino aumento de la presencia de adolescentes de 12 a 17 años en el sistema educativo, sumado a un aumento de jóvenes de 17 y 18 años que culminaron el ciclo básico entre 2012 y 2017, fueron otros números de los que Muñoz se jactó.

En UTU, la matrícula superó los 100 mil alumnos, según informó. Existen 172 centros en todo el país. Cinco polos y 69 centros con educación terciaria. Se han expandido territorialmente, hay más locales, más carreras y, según dice, "mayor nivel académico".

Pero justamente sobre "nivel académico" -es decir, logros en aprendizajes- la ministra prefirió no mostrar ninguna estadística. En medio de esa gran maraña de cifras, a donde luego también se sumaron las exitosas que resultan del desarrollo de Plan Ceibal, no hubo ni un sólo número vinculado a si realmente los jóvenes aprenden o no.

Muñoz manifestó su alegría porque más de 310 mil alumnos de escuelas urbanas tienen educación física, pero evitó hacer mención alguna a que, luego de Guatemala, Honduras y Nicaragua, Uruguay es el país con menos tasa de egreso de secundaria en toda América Latina y el Caribe. El mismo presidente del Codicen, Wilson Netto, reconoció esta realidad el año pasado: solo el 43% de los liceales termina el bachillerato, lo que ubica a Uruguay “en el nivel más bajo de la región”.

Es que entre la población de 18 y 20 años, hay un 70% que no está egresando de la educación media superior, según datos que maneja el experto en educación Renato Opertti, una de las autoridades principales de Eduy21. En su opinión este problema trae consigo otro mucho más grave, la inequidad: “En el quintil de más bajos ingresos, solo 1 de cada 10 egresa de la educación media superior”.

La ministra se enorgulleció al contar sobre los planes de salud bucal, visual y auditivo en los centros educativos, pero no se refirió en ningún momento a que según el último informe Aristas del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), en matemática, más de la mitad (50,9%) de los niños de tercer año de escuela no llega al nivel 3 de dificultad en una escala del 1 al 5. Y el 47,4% de los alumnos de sexto año no puede calcular el perímetro de una cancha de fútbol de la que se conoce largo y ancho.

La médica, que siempre acompañó a Tabaré Vázquez en cargos de gobierno, contó que se han entregado 600 mil libros de lectura y escritura y cuadernos de matemáticas gratuitos. Lo que no contó -ni siquiera hizo referencia a algún logro en aprendizaje- es que según ese mismo informe del Ineed, siete de cada diez escolares de tercer año de Primaria en los contextos más desfavorables no son capaces de ubicar información en un texto, ni de reconocer “elementos básicos de la situación de enunciación”, ni de “deducir el significado de palabras o expresiones a partir del contexto” (salvo que se encuentren en lugares "muy destacados").

Muñoz habló de cobertura e infraestructura. De creaciones e innovaciones. Pero de aprendizajes y egresos -que en definitiva es lo más importante- prefirió callar.