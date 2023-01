Martín Lema dijo que Fernando Pereira "es la peor versión del Frente Amplio en años"

El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema le salió al cruce al presidente del Frente Amplio que criticó su gestión en la cartera además de las cifras de turismo anunciadas por el gobierno. "Esa representación es la peor versión del Frente Amplio en años. Y quien la está representando es su presidente", aseguró en entrevista este lunes en Desayunos Informales de Canal 12.

"Lo que demuestra en cada declaración pública es que se pone de mal humor cuando hay una buena noticia para el país. Se pone de mal humor si se anuncia una baja de combustibles, si se anuncia una baja de impuestos, si la temporada turística va bien. Ponerse a discutir si es aventurado o no aventurado (las buenas cifras de turismo), ¿qué nivel de trascendencia tiene?", agregó.

"En vez de alegrarnos que la temporada viene bien y decir: 'Seamos cautos porque la temporada sigue'. Eso está bien. Pero ofuscarse o molestarse o salir al cruce si una temporada arrancó bien: ¿hay que molestarse por si terminó o no terminó?", se preguntó.

Según Lema, "haría bien que otros legisladores se desmarquen" de la postura de Fernando Pereira. "Me he encontrado con legisladores del Frente Amplio que para marcar un acierto o un error lo hacen dentro de los límites del respeto". "No vale todo", aseguró.

Fernando Pereira había criticado a Lema en una entrevista con Montevideo Portal a fines de 2022. " Hay un ministro de Desarrollo Social que a nadie le explica ni una política social: va a quedar en la historia por perseguir pobres. Y dice que usamos el hambre y la pobreza; es un mentiroso y convive muy bien con la mentira: ¿Qué ollas usamos? Pusimos toneladas de comida en las ollas para ayudar".

"A Lema lo veo muy alejado de esa sensibilidad. Lo veo con cara de malo atacando débiles", agregó.

A su vez, Pereira también había criticado las cifras turísticas que había anunciado el gobierno los primeros días de enero. "Se habla de una temporada récord en turismo. ¿En base a qué? Van nueve de días de enero. En base a qué se puede tener esa certeza de temporada récord", dijo este lunes en conferencia de prensa a la salida del Secretariado Ejecutivo.

"El problema es que medir el turismo requiere mecanismos técnicos más que estados de ánimo", agregó Pereira.