Martín Lema: el Frente Amplio utiliza "alimentación" como "negocio político"

El ministro de Desarrollo, Martín Lema, dijo que el Frente Amplio utiliza "la alimentación" como un "negocio político" y criticó que su presidente, Fernando Pereira, "sigue mintiendo" en la polémica sobre el accionar de la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS), intermediaria desplazada y denunciada por el Ministerio de Desarrollo (Mides).

"Hay una estrategia por parte del Frente Amplio de utilizar la alimentación en las necesidades como un negocio político", apuntó Lema en una rueda de prensa realizada este lunes, en respuesta a las declaraciones de Pereira, quien dijo que el ministro se ha encargado de perseguir a las ollas y no de resolver "el problema de fondo".

"El ministro Martín Lema ya no es un diputado de la oposición, lo eligieron para ser ministro de Estado y si no está capacitado para ser ministro no es un tema del Frente Amplio, en todo caso será problema del gobierno", declaró Pereira.

"Se le envió documentación, y aún así sigue mintiendo", lamentó Lema, y agregó que el presidente del Frente, junto a "otros dirigentes" opositores, "se pone del lado de las maniobras que obstaculizaron la llegada de alimentos", en referencia al accionar de la CPS.

Para el secretario de Estado el Frente "usa" a esa intermediaria porque "es la que le juntaba firmas a Fernando Pereira, entre otros, para todo lo que fue el proceso de la LUC", y también porque organiza movimientos en contra de la reforma de la seguridad social.

Lema consultó si Pereira "no sabe" si el Mides "llevó adelante un bono" entre el Mides y UTE, si "eliminó el tope de ingresos del Plan Equidad", entre otros planes de la actual administración como el "Bono Crianza" y el programa "Accesos".

"Lo que le vamos a pedir al Frente Amplio es pensar en el país", solicitó el ministro de Desarrollo, quien remarcó que hay un "interés político, que es un interés electoral" por parte de la oposición con esta temática.

El comedor de Salto

El intendente de Salto, Andrés Lima, dijo que "no tiene pies ni cabeza que en un país que produce alimentos para 28 millones de personas, siendo tres millones y medio, haya 150.000 uruguayos que concurren a las ollas solidarias", y criticó que el gobierno no colabora con 40 ollas y merenderos en su departamento, en una entrevista con La Diaria publicada el 1° de diciembre.

Lema respondió este viernes que el Mides instaló "un comedor" en Salto en octubre con cupo para 1.000 personas, con posibilidad de extenderlo a 1.200 para el Plan Invierno, y puntualizó que "no se profundizó por el propio intendente".

El ministro detalló que el 30 de junio le solicitaron una reunión al intendente para profundizar la llegada de ese comedor, pero "no hubo respuesta" por parte de Lima.