Martínez: “El déficit promedio de estos 15 años es el menor de toda la historia del país”

El precandidato frenteamplista Daniel Martínez participó este lunes, a cinco días de las elecciones internas, de un conversatorio con los principales líderes del Partido Socialista: Gonzalo Civila, Mónica Xavier, Daniel Olesker y Liliana Queijo, entre otros. En ese acto particular –realizado en la Casa del Pueblo, la sede de ese sector oficialista- recordaron su militancia contra la dictadura y destacaron la unidad a pesar de la confrontación de ideas.

“Nuestros precandidatos se juntan los cuatro en un acto, no estamos a los codazos”, soltó en un momento Civila, el presidente socialista, haciendo alusión a la actitud del diputado nacionalista Pablo Iturralde ante Juan Sartori en un acto en memoria de Wilson Ferreira Aldunate, y provocando la risa de Martínez.

En su oratoria, el favorito en las encuestas frenteamplistas hizo memoria de los tiempos de resistencia a la dictadura militar y sus comienzos en el socialismo. Contó que sus lecturas lo llevaron a tomar esa orientación política y nombró a autores como Antonio Gramsci, Vivian Trías y Rosa Luxemburgo.

Cuando Olesker, exministro de Desarrollo Social, tomó la palabra, acusó a la oposición de tener una continuidad económica con la dictadura y resaltó lo logrado por los tres gobiernos frenteamplistas.

“Somos testigos del enorme cambio que hizo el Frente Amplio con respecto a la clase trabajadora: aumentó el salario real, se elaboraron 33 leyes promoviendo derechos y se fortaleció la protección social”, sostuvo.

Una vez finalizado el conversatorio, Martínez habló en rueda de prensa y se explayó en términos económicos. “Hoy estamos todos preocupados –la oposición insiste mucho además- en lo que es el déficit fiscal. Nosotros estamos preocupados y el gobierno está preocupado. Ahora bien, vamos a entendernos, el déficit promedio de los 15 años frenteamplistas es el menor de toda la historia del país”, aseguró.

A su vez, explicó que el Estado “no tiene que ser ni grande ni chico” sino cumplir sus cometidos. “En algunas áreas de repente hay que achicarlo y en otras fortalecerlo. Lo importante es que el Estado cumpla sus funciones”, añadió.

El exintendente de Montevideo volvió a criticar la propuesta del precandidato blanco Luis Lacalle Pou de generar un “shock de austeridad”. Martínez dijo que los “shocks están de moda” y que la austeridad no es más que “un deber ético y moral de cualquier funcionario público”. “Es decir, no malgastar, nada de despilfarro, nada de gordura, y además asegurarse que cada gasto que se hace cumple el objetivo para el cual fue he hecho”, profundizó.

Consultado por si piensa contar con Juan Voelker –director de recursos financieros de la Intendencia de Montevideo- en un futuro gobierno, Martínez respondió que aún no ha pensado en un posible gabinete. Sin embargo, destacó el desempeño de Voelker y señaló que ambos coinciden en tener “una forma de hacer muy parecida, muy metódica, muy ordenada”.

En cuanto a la fórmula presidencial de Frente Amplio, el socialista aseguró que aún no hay nada definido y todo dependerá de quién sea el ganador de las internas. Para Martínez es importante que el vicepresidente complemente la figura del presidente y eso cambiará según quien sea el vencedor el 30 de junio.