Martínez inicia contactos por eventual candidatura a la IMM

El intendente de Montevideo, Christian Di Candia, fue uno de los que primero puso el tema sobre la mesa hace tres semanas. Dos días después de la derrota del Frente Amplio en el balotaje, el actual jefe comunal dijo en una entrevista con el programa Hora de Cierre de radio Sarandí que "políticamente está todo dado" para que Daniel Martínez, exintendente y candidato de la izquierda en las nacionales, vuelva a postularse para ocupar el gobierno departamental de Montevideo.

Di Candia y Martínez volvieron a encontrarse este martes en la inauguración de un espacio de juegos infantiles en el Parque Rodó. Luego de dar un discurso, el intendente de Montevideo se arrimó al excandidato del Frente Amplio, que había ido hasta allí para participar del evento en su segundo día de reaparición pública tras tomarse dos semanas de vacaciones.

El ingeniero socialista lo recibió con un abrazo prolongado, entre risas y una broma sobre el estado físico del actual jefe comunal. Se preguntaron cómo estaban y Di Candia le expresó que iba a disfrutar mucho de su licencia que comenzará el fin de semana, ya que llega a ellas después de un período intenso de trabajo.

Más allá del reencuentro en un ámbito público, la licencia del intendente lo obligó a volver mover en el plano político. Di Candia dijo a El Observador que antes del viernes se va a reunir en privado con Martínez para hablar de una posible candidatura a la Intendencia de Montevideo (IMM) por parte del ex candidato a presidente por el Frente Amplio.

"Seguramente hablaremos en estos días. Yo el viernes me voy de licencia, así que va a tener que ser ahora", dijo Di Candia este martes por la tarde en la inauguración del espacio infantil "Maestra Enriqueta Compte y Riqué" en el Parque Rodó, donde también estaba Martínez.

Al ser consultado por El Observador sobre su eventual candidatura a la Intendencia, Martínez dijo, entre risas, que estaba de licencia y que cuando alguien está de licencia "no piensa".

El socialista recibió también en estos días consultas de distintos dirigentes del Frente Amplio sobre su futuro político. En algunas de esas conversaciones manifestó que luego de las vacaciones se notaba con más ganas de volver al ruedo pero que todavía no tenía una resolución. Además manifestó que para evaluar la posibilidad debería considerar los apoyos que pueda recibir de sectores del Frente Amplio, dijeron a El Observador fuentes de la coalición de izquierdas.

Allegados a Martínez dijeron a El Observador que en los próximos días continuarán las reuniones con personas de su confianza para definir su futuro político.

Las apariciones políticas de Martinez en el regreso de sus vacaciones continuaron en la noche de este martes, cuando participó de una actividad organizada por jóvenes del Frente Amplio. El jueves, además, participará de otra inauguración de una obra en Punta de Rieles, que fue iniciativa de su período al frente del gobierno municipal.

Por el momento, el FA no definió si habilitará las candidaturas múltiples para las próximas departamentales en Montevideo, cuyo plazo para postular candidatos vence el 9 de febrero. Con respecto a esto, Di Candia dijo que sea una candidatura única o múltiple pretende que genere "consenso para todos y todas" y que el Frente Amplio salga muy bien parado porque, según él, la fuerza política se encuentra en "uno de los momentos más delicados que debe haber vivido".

"Si es con Daniel (Martínez) voy a aplaudiar que sea Daniel y si es con otra compañera o compañero, también voy a aplaudir. Lo importante es el Frente Amplio", remarcó Di Candia, quien asumió como intendente en abril de este año para suplir a Martínez, que había renunciado al cargo para dedicarse a la campaña política de las elecciones nacionales.

El representante de la Liga Federal en la Mesa Política del Frente Amplio, José Maldonado, dijo a El Observador que "para los equilibrios del Frente Amplio sería muy bueno que Daniel Martínez sea candidato".

Entre los sectores del Frente Amplio suenan varios nombres para candidatear a la IMM. Entre ellos también aparece el de de Carolina Cosse, Graciela Villar, Alejandro Sánchez, Fernando Pereira, Pablo Ferreri y Gustavo Leal.

Fuentes del Frente Amplio dijeron a El Observador que el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, transmitió a dirigentes de la coalición de izquierdas que no está dispuesto a competir con Martínez, con quien mantiene una relación de cercanía política, por lo que su eventual candidatura depende en parte de lo que haga el ingeniero socialista. Su posición fue establecida en conversaciones que mantuvo con distintos integrantes de la fuerza política.

El presidente del PIT-CNT tuvo un planteo del líder del MPP, José Mujica, quien le pidió que pensara la oportunidad de eventualmente ser candidato a la Intendencia de Montevideo. Desde entonces recibió llamadas de distintos dirigentes pero aseguró que no evaluará la posibilidad hasta tanto no haya un planteo formal.

“Es estos días he recibido la propuesta de ser candidato a la Intendencia de Montevideo, y he recibido múltiples apoyos. Por supuesto que valoro muchísimo el planteo, pero antes de dar una respuesta, la propuesta debe ser formal, para luego analizar con rigurosidad para dar esa respuesta. Nunca fue ni será una aspiración individual llegar a ocupar un espacio”, escribió Pereira en su cuenta de Facebook.

Consultado por El Observador, Pereira remarcó que aún no hay un pronunciamiento oficial del Frente Amplio y que de momento no le corresponde evaluarlo. “No me siento candidato. En todo caso, si cambiara de posición, los compañeros del movimiento sindical que me eligieron en un Congreso serían los primeros en enterarse”, dijo.

El líder del PIT-CNT espera el posicionamiento oficial de los sectores y también ver cómo mueven otros nombres que están en la vuelta, sobre todo ante la incertidumbre que mantiene Martínez.