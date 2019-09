Martínez salió a buscar al "interpretólogo" Lacalle y terminaron a las risas

"Vamos a saludar a Lacalle", dijo Daniel Martínez este viernes en la sede del Club Social Cardona. A una cuadra de distancia, su competidor Luis Lacalle Pou estaba realizando un acto y el presidenciable del Frente Amplio propuso ir en busca del encuentro.

Minutos antes, en rueda de prensa, Martínez había sido consultado sobre la respuesta de Lacalle Pou a sus comentarios sobre los impuestos en un futuro gobierno. El miércoles, el candidato del Frente dijo que haría lo "imposible" por no aumentar la carga tributaria aunque aclaró que no podía "atarse de manos". El nacionalista, por su parte, señaló que esos comentarios de Martínez auguraban un aumento de impuestos y tarifas en caso de ganar la elección. "Hay interpretólogos de lo que uno dice. Nosotros dijimos que nuestro objetivo es no subir impuestos", respondió el exintendente de Montevideo.

Acompañado por el dirigente de Soriano Roque Arregui, Martínez salió del local en el que se encontraba y fue caminando hacia el espacio en el que se encontraban los blancos. El candidato nacionalista, acompañado por Jorge Larrañago, los recibió con un cálido saludo.

"¡Es la previa del debate!", bromeó Lacalle Pou.

Martínez, por su parte, señaló que este tipo de encuentros "es lo lindo de la sociedad uruguaya" y que "hay que cuidarlo", dijo Martínez.

Fue entonces que el periodista de Canal 12 José Ignacio Romero interrumpió la escena con un comentario que hizo soltar una carcajada al candidato del FA. "¿Él es el interpretólogo?", preguntó el cronista. Entre risas, Martínez dijo que Lacalle "interpreta sus declaraciones".

Después de un par de besos y abrazos, cada uno siguió por su lado.