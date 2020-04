Más de 750.000 personas recibirán transferencias del Estado por coronavirus

Desde que el coronavirus llegó a Uruguay el gobierno ha anunciado una serie de medidas con el fin de mitigar las consecuencias sobre la población. De todas esas medidas, hay tres que están dirigidas a la población más vulnerable y son transferencias monetarias directas. Esas transferencias abarcan a más de 750 mil personas, según cálculos realizados por El Observador.

Si se suman otras prestaciones y medidas que implican transferencias indirectas, la población amparada por las medidas supera el millón de personas.

Dos de esas tres medidas implican planes sociales que ya estaban implementados, pero que en el marco de esta emergencia se les aumenta el monto que reciben sus beneficiarios.

Las tarjetas Uruguay Social están dirigidas a los hogares más vulnerables del país, según la página del Ministerio de Desarrollo Social y el monto varía según la integración del hogar. El ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, anunció que el monto de estas tarjetas se duplicará por única vez y esa partida se entregará en dos meses, una ya se hizo en marzo y la otra en abril.

Los hogares sin menores o con un solo menor a cargo reciben $ 1.201 y ese monto va en aumento hasta los $ 6.460 que reciben los hogares con cuatro o más menores a cargo. Los 30 mil hogares que tienen las peores condiciones, que se miden a través del Índice de Carencias Críticas elaborado por la Universidad de la República, reciben el doble de esa cantidad mientras que existe un complemento de $ 292 para embarazadas o personas con niños menores de cuatro años a cargo.

Camilo dos Santos

Según cálculos del gobierno, la Tarjeta Uruguay Social alcanza a 87 mil hogares. Un hogar promedio en Uruguay, según el Instituto Nacional de Estadística, está conformado por 2,8 integrantes. Es decir, esta tarjeta alcanza a unas 243.600 personas aproximadamente. Esto no quiere decir que cada persona tenga una tarjeta, sino que los ingresos de los hogares por esta tarjeta llegan a esa cantidad de gente.

Las asignaciones familiares es otro de los planes que el gobierno reforzará debido a la emergencia sanitaria. Se trata de una prestación económica bimestral que el Banco de Previsión Social brinda a los hijos o menores a cargo de los trabajadores que tengan determinados ingresos, según la cantidad de menores a cargo. El máximo que se puede recibir por menor es de $ 887, según la página del organismo.

INE

El gobierno aseguró que el monto también se duplicará por única vez y se entregará en dos cuotas. Según el último dato disponible, unos 388 mil menores recibieron una asignación familiar (el gobierno aseguró que se trata de unos 120.000 hogares).

A esos dos planes se le suman los cupones canastas de $ 1.200 que el gobierno pretende repartir entre aquellos trabajadores informales que no reciban ninguna prestación ni tengan menores a cargo ni tengan ningún tipo de cobertura social. Esos cupones se podrán utilizar en comercios para comprar una canasta de alimentos una única vez. Inicialmente se habían inscripto 126.130 personas, según dijeron desde el Mides a El Observador. Sin embargo, no será ese el total de beneficiarios finales ya que el Mides debe analizar si no reciben ninguna otra prestación.

Además, unos 10 mil monotributistas unipersonales del Mides recibirán un subsidio de $ 6.800 por dos meses.

En total, si todas las solicitudes del cupón canasta son aceptadas, serían unas 767.730 personas aproximadamente las que recibirán algún tipo de transferencia monetaria directa por la crisis del coronavirus por parte del Estado. Eso equivale a casi el 22% de la población del país, es decir, 1 de cada 5 personas recibirá algún tipo de apoyo por parte del gobierno. De todos modos, algunas de esos beneficiarios potenciales pueden quedar por el camino porque se puede estar solapando con más de una prestación social, explicaron las autoridades.

Otras prestaciones

Casi 110 mil personas presentaron solicitudes para recibir el subsidio por desempleo desde que se desató la pandemia en Uruguay. Fueron cerca de 80 mil desde el 15 de marzo hasta el final de ese mes y ya van 28 mil en los primeros días de abril.

Si bien solicitudes y no beneficiarios, es probable que debido al contexto que atraviesa el país el BPS acepte la gran mayoría de ellas. En un mes promedio se presentan 11 mil solicitudes.

Además, el subsidio por enfermedad también se disparó. Al 31 de marzo había 90 mil solicitudes para esta prestación. Es decir, otras casi 200 mil personas que también recibirán dinero por parte del Estado, ya que parte de su salario será abonado por el BPS, debido a la emergencia sanitaria.

Transferencias indirectas

El gobierno también ha anunciado otra serie de medidas que no implican una transferencia monetaria directa pero que también implican recursos económicos.

Por ejemplo, las cuotas de préstamos hipotecarios de abril se reducirán al 50% y el saldo restante pasará para el final del crédito sin intereses. También se anunciaron distintos préstamos denominados “blandos” y la postergación de varios vencimientos tanto nacionales como municipales.

La pobreza en Uruguay

Según los datos divulgados el pasado martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de uruguayos en situación de pobreza durante 2019 fue equivalente a 8,8% de la población. Esto implicó un incremento de siete décimas (casi 26 mil) respecto al 8,1% del año anterior. Al cierre del año pasado eran 309.600 las personas que se encontraban en esa condición. Para Montevideo, un hogar de un único integrante se encuentra por debajo de la línea de Montevideo si percibió el año pasado menos de $ 13.488 a valores de enero. En el caso de hogares compuestos por dos y tres personas, los montos fueron de $ 24.361 y $ 34.488. En el interior urbano, en tanto, los montos fueron de $ 8.741, $ 15.975 y $ 22.822, respectivamente.

INE

En el último año, la pobreza alcanzó a 17% de los niños menores de seis años y a 16,5% de los uruguayos de entre seis y 12 años. Estos ratios en 2018 eran de 17,2% y 15%, respectivamente.

Por otro lado, al cierre de 2019, eran unos 7.000 los uruguayos (0,2% de la población) relevados por el INE en condición de indigencia por el método del ingreso.