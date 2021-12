El 40% de los alimentos no cumplen con etiquetado frontal, según relevamiento

A casi un año de la obligatoriedad de que los alimentos procesados y ultraprocesados lleven el octógono frontal de exceso en azucares, grasas totales, grasas saturadas y sodio todavía persisten algunos incumplimientos. Según un relevamiento preliminar de la Alianza de la Sociedad Civil para el Control y Prevención de las Enfermedades No Transmisibles (Alianza ENT Uruguay), un 40,6% de los productos relevados que debe llevar alguno de los octógonos frontales no se está cumpliendo en los diferentes puntos de venta

En el relevamiento preliminar, que la ENT publicará su versión final a mediados de enero se relevaron los siguientes productos: Galletas dulces y saladas, productos enlatados, cereales infantiles, alfajores, comida para bebés, postres, lácteos, jugos, snacks, aderezos, golosinas, chocolates en un total de 28 puntos de venta, grandes superficies y almacenes barriales, de Montevideo, Maldonado, San José y Treinta y Tres. "Hay productos muy evidentes que no están etiquetando, te lo puedo decir para la industria nacional como para los productos importados. Ves más etiquetas que antes pero cuatro de cada diez deberían llevar y no lo tienen", dijo el representante de la ENT, Diego Rodríguez a El Observador.

El decreto original que incentivó el etiquetado frontal fue firmado por el entonces presidente, Tabaré Vázquez, en 2018. Luego de esa determinación, el decreto sufrió algunos cambios en cuanto a las cantidades que se consideraban excesos hasta que en 2020, el actual presidente de la República, Luis Lacalle Pou, firmó el actual con los nuevos valores. El límite, para no llevar etiqueta, de sodio es de 500 miligramos cada 100 gramos; el de azúcar, de 13 gramos; el de grasas totales, de 13 gramos; y el de grasas saturadas, 6 gramos.

Desde la Alianza ENT dijeron a El Observador que es fundamental que el Ministerio de Salud Pública (MSP) esté fiscalizando el incumplimiento. La fecha para comenzar la fiscalización era a partir de febrero de 2021, sin embargo, según las reuniones que la ENT mantuvo con las autoridades del MSP, la revisión venía demorada por la pandemia y la poca cantidad de fiscalizadores. Eso, según Rodríguez, también genera que los consumidores opten por los productos que no están etiquetados pero que tienen los mismos valores que uno que lleva los octógonos.

Desde la Cámara Industrial de Alimentos (Ciali) la postura es otra. Según el secretario general, Fernando Pache, alrededor del 80% de la industria nacional de alimentos que debería llevar etiquetado lo está llevando, aunque reconoció que hay algunos incumplimientos. A su vez, señaló que donde se veían mayores incumplimientos era en los productos importados pero que el nuevo decreto del Ministerio de Industria, que permite que el Latu pueda fiscalizar a los depósitos de los productos importados, hará que haya mayor paridad en los cumplimientos.

Cambios en el consumo

En cuanto a si ha habido cambios en los hábitos de consumo de ese tipo de productos, la información que manejan las organizaciones difiere. Según la Ciali, se ha visto en algunos productos como las golosinas o los helados, pero no en el resto de los productos debido a que muchos productos llevan octógonos y eso hace que los consumidores no distingan. "El que no tiene el de azúcar, tiene el de sodio o tiene el de grasas. Y la gente no deja de comprar. No se puede comer siempre una banana o una naranja", aseguró Pache.

La Alianza ENT, en tanto, maneja una encuesta que plantea que existe una predisposición de la gente a dejar de consumir determinados productos aunque no tienen datos de lo que sucedió. Según el relevamiento que realizaron en mayo y que fue divulgado por el semanario Búsqueda, el 28% dejaría de comprar un producto que contenga un símbolo sobre exceso de azúcar, sodio, grasa o grasas saturadas de forma permanente. El 46%, los seguiría comprando pero en menor cantidad o con menor frecuencia; y 26% seguiría consumiéndolos.

A su vez, si el producto tiene más de un octógono solamente el 16% se mantendría comprando ese producto. "Hay una predisposición al cambio si está el octógono", resumió Rodríguez.