Más del 50% de los niños menores a 11 años se vacunaron o agendaron para recibir la vacuna contra el covid-19

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, valoró que el ritmo de vacunación contra el covid-19 en niños entre 5 y 11 años "va bien" y acorde a sus expectativas. Según datos de Genexus a los que accedió El Observador, de un total de 323.185 habilitados para agendarse, más del 50% (casi 160 mil) así lo hicieron. Esta cifra comprende a niños vacunados, agendados (con día, hora y lugar) y quienes se registraron pero aún aguardan por un turno, cuando apenas pasan nueve días de iniciada la campaña.

Del desglose se desprende que el 17% (unos 55 mil) ya recibió su primera dosis pediátrica -elaborada por el fabricante Pfizer, con una concentración menor a la convencional-, de acuerdo a los datos proporcionados por la aplicación Coronavirus UY. "Ya pasamos el 50% (de niños), en 7 días hábiles, entre vacunados y agendados para la próxima semana", dijo Salinas a El Observador. "Vamos por más", insistió.

Su respuesta alude a que todavía hay 30 mil niños, entre ese grupo de 160 mil, que están esperando por la confirmación de la agenda. El ministro estima que "es muy posible" que para este viernes ya tengan una fecha y hora designada. A su vez, unos 75 mil se encuentran agendados, pero aún no han obtenido la vacuna.

Salinas volvió a recordar la importancia de la vacunación en los niños, en momentos en los que los casos en Uruguay crecen y otros países experimentan dificultades con las internaciones a menores a causa de la variante ómicron. Como ejemplo, mencionó el caso de Estados Unidos en donde, al igual que en Uruguay, la variante se ha expandido por todo el territorio.

En ese país, la cantidad de niños infectados que no están vacunados y terminan hospitalizados está aumentando y en la actualidad no solo se alcanzó el nivel máximo de internados a causa del virus en todas las edades, sino que también hay el quíntuple de menores de cinco años en CTI en comparación a enero de 2021, según cifras oficiales que graficó The Economist.

The economist

La gráfica, que toma como referencia a 14 estados, enseña una suba repentina de la cantidad de internados, principalmente en las categorías de 0 a 4 años y en menor medida en la de 5 a 17, desde mediados de diciembre, cuando ómicron se detectó en el país el 1° de ese mes. En Inglaterra, de igual forma, la tasa de hospitalización en el grupo poblacional menor a 5 años creció a un promedio de 14 cada 100 mil habitantes, la más alta que en cualquier otra franja menor a 55 años.

Todos estos son ejemplos que sigue de cerca el MSP. Según Salinas, Uruguay está experimentando un "incremento de las enfermedades multisistemáticas" en niños. "Por eso estamos vacunando", explicó.

Para el ministerio es importante hacer foco en la vacunación de los menores para que así no contagien a sus hermanos, subrayó el secretario de Estado. "Tenemos algún caso complicado por covid, no por la vacuna", indicó.

Hasta este jueves, la cartera fue notificada de un solo caso de "gravedad" entre los más de 55 mil vacunados, que en realidad no fue atribuido al fármaco de Pfizer: los médicos encontraron que el paciente tenía una patología vinculada a un trastorno de desarrollo y sufrió una convulsión. Algunas otras situaciones puntuales, como vómitos, no están relacionados a la dosis pediátrica.

Durante esta jornada, Uruguay superó el 80% de su población objetivo vacunada con primera dosis, en tanto el 75,8% ya obtuvo la segunda. Hay, además, un 48,4% de los habitantes que incorporaron la inyección de refuerzo.

Este jueves se vacunaron más de 8.400 niños de entre 5 y 11 años de edad.