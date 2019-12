Más empresas se comprometen a cerrar la brecha de género

En Uruguay son 76 las empresas que adhirieron a los Principios de empoderamiento de las mujeres (WEP, por sus siglas en inglés), elaborado por ONU Mujeres y el Pacto Global de Naciones Unidas para cerrar la brecha de género en el sector laboral. Se comenzó hace menos de dos años, en marzo de 2018, con 17 empresas, en el marco del programa Ganar-Ganar: la igualdad de género, diseñado e implementado en alianza con la Unión Europea y la Organización Internacional del Trabajo .

El ritmo de crecimiento entusiasma a las ejecutivas de ONU Mujeres que con gracia proclaman que la meta es llenar el estadio Centenario. Para ello la difusión se presenta como un factor clave. La directora regional de ONU Mujeres, la uruguaya María Noel Vaeza, señaló que falta dar a conocer más la iniciativa, y para ello se trabaja con las cámaras empresariales que son "buenos replicadores". Además señaló que se continuarán haciendo eventos, se pondrá foco en las cooperativas, pymes y el interior y en iniciativas que resultaron de gran relevancia como el premio "El talento no tiene género".

Según Vaeza, el cierre del año con 76 empresas adheridas en Uruguay muestra que el empresariado se ha ido convenciendo "que es buen negocio tener en la alta gerencia equipos de mayor diversidad para expresar ideas, competencias, destrezas que hombres no tienen, para entender mejor el mercado, en donde el 70% de las decisiones de compra son tomadas por las mujeres, en nombre propio o de su familia".

Diego Battiste

El martes, en el auditorio de WTC, ONU Mujeres realizó un cierre de año en el que se presentaron las nuevas empresas empresas que firmaron un compromiso WEPs. Entre ellas estuvo El Observador, que se convirtió así en el primer medio de comunicación en Uruguay en adherirse a estos principios.

La gerenta general de El Observador, Isabel Álvarez, explicó que esta decisión responde a dos razones. Por un lado está la convicción como empresa de que "cuanto más equidad de género más desarrollo" y la necesidad de institucionalizar las acciones que se han venido realizando durante años de manera "casi inconsciente".

Por otro lado, Álvarez destacó el rol y la responsabilidad como medio de comunicación dentro de la sociedad: "damos a conocer y difundir esta problemática; con los contenidos ayudamos a que esa desigualdad sea cada vez más visible".

Según Álvarez, esta adhesión es una forma para comprometerse a seguir en ese camino y hacerlo de manera más sistemática, y además redundará en más acciones. Comentó que ayuda a formalizar y brinda una rutina para que al tomar cada decisión se analice si está alineada con los principios.

En este momento, la empresa está llevando adelante un diagnóstico y analizando las acciones internas para formalizarlas a través de políticas.

La adhesión implica para las empresas varias fases: la concientización, la firma y el compromiso de autoevaluación, para luego definir y ejecutar acciones. El programa de ONU Mujeres acompaña en esas etapas con diagnósticos, planificación y capacitación.

Principios WEPs

Promover la igualdad de género desde la dirección al más alto nivel. Tratar a todos los hombres y mujeres de forma equitativa en el trabajo – respetar y defender los derechos humanos y la no discriminación. Velar por la salud, la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores y trabajadoras. Promover la educación, la formación y el desarrollo profesional de las mujeres. Llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial, cadena de suministro y marketing a favor del empoderamiento de las mujeres. Promover la igualdad mediante iniciativas comunitarias y cabildeo. Evaluar y difundir los progresos realizados a favor de la igualdad de género.

Medir la ganancia

En diálogo con El Observador, María Noel Vaeza de ONU Mujeres recordó que la predominancia masculina en puestos de alta gerencia sigue siendo abrumadora. Pero destacó que el potenciar a las mujeres redunda en un ganar-ganar: "Ganamos en posicionar más mujeres en liderazgo y también gana la empresa y la sociedad".

Diego Battiste

Con respecto a la manera de medir esa ganancia, Vaeza hizo referencia a indicadores que existen a nivel mundial (basicamente en los países nórdicos), y adelantó que el año que viene se va a profundizar al respecto a través de un estudio "bien práctico" de las empresas que en Uruguay ya lleven un año de firmada la adhesión. La idea es ver después de un año, cuánto más nicho de mercado han ganado. Señaló el caso de Noruega, que impuso por ley que al menos el 40% de los integrantes de los directorios de grandes empresas debían ser mujeres; y donde se mostró que la performance de las compañías aumentó en 25%.

La gran frustración

Con contundencia, Vaeza califica la brecha de género salarial como una gran frustración para las mujeres. Señaló que en Uruguay es necesario el contar con escalas salariales y transparencia en la información.

"El gran tema es que no hay transparencia en la información. Y si a las mujeres nos pagan menos porque se piensa que en algún momento vamos a salir de licencia maternal, entonces nos están cobrando un impuesto por ser madres. Esa es una gran injusticia histórica, y es una cuestión prioritaria. Es muy frustrante tener la misma o más formación y el mismo trabajo, pero que nos remuneren menos (....) Ya no es posible continuar con esas prácticas arcaicas. Con igualdad salarial la mujer va estar estimulada, y dejará atras la frustración para volcar enegía en la empresa", explicó.

Diego Battiste

La experta recordó que en marzo pasado conversó con el presidente de Standard & Poors que en dos años logró eliminar la brecha salarial en su compañía de 10.000 empleados. "Le pregunté por qué se había propuesto eso y me respondió que fue porque le parecía injusto. Cuanto más hombres tengamos que piensen así, vamos a ir más rápido", apuntó.

Para Vaeza resulta fundamental el involucramiento de los hombres en estas temáticas: "no creo en un feminismo solo de mujeres, tanto como no creo en los que dicen no hay mujeres preparadas". Señaló la importancia de que el hombre entienda la frustración de la mujer y que el mundo de hoy requiere destrezas como la empatía, el trabajo en equipo y la complementación; y que éstas vienen con la igualdad.

Modelos de rol y acciones transformadoras

Vaeza, que hoy desempeña su cargo desde Panamá, señaló que en el contexto regional Uruguay aparece como más conservador en estas temáticas, como un país donde "todavía se tiene miedo a incorporar lo nuevo". Lo comparó con Panama, donde, dijo, no hay discriminación en la alta gerencia de las empresas y pueden encontrarse con facilidad mujeres en las cúpulas empresariales.

La experta visualiza en Uruguay una desvalorización de la mujer, y ausencia de modelos de rol. Sin embargo, se mostró esperanzada y optimista por lo que puede representar en ese sentido la asunción de la primera vicepresidenta y la primera ministra de Economía, en referencia a Beatriz Argimón y Azucena Arbeleche.

Enfatizó que es necesario generar acciones sociales de transformación, y que se vea a la mujer como agente de cambio; al tiempo que agradeció en particular el apoyo de la Unión Europea para llevar adelante programas que van en esa línea. El anhelo de Vaeza es que el año que viene se llegue a unas 200 empresas adheridas en Uruguay y que se logre transformar sectores enteros de la economía.

Listado de las 76 empresas adheridas a WEPs en Uruguay

1 4D Content English

2 ADVICE

3 Alcance

4 Amén

5 ANCAP

6 Banco Itaú Uruguay S.A.

7 Ferrere

8 NODUS

9 Guyer & Regules

10 KPMG Sociedad Civil

11 LSQA S.A

12 Petrobras Uruguay Distribución S.A.

13 PwC

14 Sancor Seguros

15 Sinergia

16 Unilever

17 WTC Montevideo Free Zone

18 Hughes & Hughes

19 YOUHUB

20 Posadas, Posadas y Vecino

21 Deloitte Uruguay

22 UTE

23 CUÑETTI TRANSPORTES

24 ARREDO

25 ALVA

26 BASF

27 MANPOWERGroup

28 CITIBANK

29 DHL

30 URUPLY - LUMIN

31 Wunderman

32 VMLY&R

33 Grey

34 GROUP M

35 BURSON, COHN & WOLFE

36 CASMU

37 HYATT

38 EQUIPOS Consultores

39 ROCHE

40 C.U.T.C.S.A

41 DANONE

42 ETERMAX

43 MERCK

44 AVON

45 LOVING

46 BRAGARD

47 ELECTRO URUGUAY

48 MIRTRANS

49 CSI Ingenieros

50 SANOFI

51 INGREDION

52 GRETHAMEDIA

53 GEMMA

54 KATOENNATIE

55 L´Oreal

56 Mazars

57 Abstracta

58 Compass

59 ASEGUROS

60 SCHANDY

61 Little Rebels

62 Marriot

63 WCD UY (Women Corporate Directors)

64 RICCA

65 El Observador

66 La Dulcería

67 Asertiva

68 Vía Sono

69 Liliana Guerrero

70 Lanas y Mas Lanas

71 Sagrín

72 Puro Corazón

73 Global Shipping

74 Airliquide

75 Arbusta

76 Escuela Francesa de Negocios