"Más seguridad, menos surf": militantes de Cabildo Abierto pintaron muros en contra de Lacalle Pou

Un grupo de militantes de Cabildo Abierto, llamado "Redes Artiguistas", pintó varios muros en Montevideo en los que criticó al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, luego de que Cabildo le lanzara advertencias el pasado lunes y amenazara con irse de la coalición multicolor, algo que finalmente no sucedió.

"Menos surf y más seguridad", es una de las leyendas de esos muros pintados, informó Montevideo Portal en base a las publicaciones de Instagram del militante Nicolás Quintana. "Estás son las consignas de las Redes Artiguistas para el día de hoy. Si se piensan que nos vamos achicar, es todo lo contrario. Redoblamos las consignas y este es solo el comienzo”, afirmó el joven en su perfil.

En otro de los muros se ve la consigna "Usureros go home. Voten la ley", en referencia al proyecto de ley de reestructuración de la deuda que fue presentado por Cabildo Abierto y que aún no ha sido aprobado por no contar con el apoyo de la coalición. Otra pintada pide que no se otorguen más pensiones a "terroristas tupas" mientras que la última reza: "Qué miedo le tienen a Cabildo".

"¡Que miedo le tienen a Cabildo" reza otra de las pintadas

El pasado lunes, luego de la renuncia de Irene Moreira al ministerio de Vivienda por pedido del presidente Luis Lacalle Pou y que Cabildo amenazara con irse de la coalición, finalmente el senador Guido Manini Ríos leyó un comunicado con nueve puntos, afirmó que continuarían en la coalición pero le dejó al menos tres advertencias a Lacalle Pou que adelantan cómo se va a posicionar en lo que queda de esta administración.

"No más pensiones a terroristas tupas"

Con respecto a la seguridad pública, en la declaración los cabildantes volvieron a poner la mira sobre la inseguridad y la gestión del gobierno en un tema sensible para la población. “(Cabildo) hará un seguimiento detenido del estado de la seguridad pública e impulsará las medidas urgentes que deben adoptarse para combatir el flagelo de la delincuencia y narcotráfico”, dice el documento que leyó Manini.

Usureros "Go Home"