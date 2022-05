Masacre en Texas: muere de un ataque al corazón el marido de una de las maestras asesinadas en el tiroteo en la escuela de Uvalde

El sobrino de la pareja, John Martinez, comunicó la noticia en su cuenta de Twitter.

"EXTREMADAMENTE desgarrador y vengo con un profundo dolor para decir que el esposo de mi tía Irma, Joe García, falleció debido al dolor, realmente no tengo palabras para saber cómo nos sentimos todos, POR FAVOR OREN POR NUESTRA FAMILIA. Dios ten misericordia connosotros, esto no es fácil", decía el tuit.

Martínez también confirmó la noticia al New York Times en una entrevista y un amigo cercano a la familia a la cadena ABC.

La noticia de la muerte de Joe García -de 50 años- también fue anunciada en una página creada para recaudar fondos por Debra Austin, quien dice ser prima de Irma García.

Joe "ha muerto trágicamente esta mañana (5/26/2022) como resultado de una emergencia médica", decía el mensaje.

"Realmente creo que Joe murió con el corazón roto y perder al que fue el amor de su vida durante más de 30 años fue demasiado", agregó.

La pareja tenía 4 hijos, el mayor de 23 años de edad.

La maestra, de 46 años, fue hallada por los agentes de policía "abrazando a niños en sus brazos hasta su último aliento", le dijo su sobrino al New York Times.

Este explicó que García había visitado el memorial de su esposa el jueves por la mañana para dejar flores. Cuando regresó a casa, "prácticamente se derrumbó".

Irma era maestra de la escuela desde hace 23 años y en 2019 fue nominada como maestra del año por su distrito escolar.

Ella y Eva Mireles, la segunda maestra que perdió la vida en el tiroteo, llevaban trabajando juntas desde hacía cinco años.

EXTREMELY heartbreaking and come with deep sorrow to say that my Tia Irma’s husband Joe Garcia has passed away due to grief, i truly am at a loss for words for how we are all feeling, PLEASE PRAY FOR OUR FAMILY, God have mercy on us, this isn’t easy pic.twitter.com/GlUSOutRVV