Mayo de 2020, una fecha clave para el futuro del bitcoin

Si no es un entusiasta de los bitcoin, probablemente no haya oído lo que va a pasar este año: se llama halving y nadie tiene control sobre el proceso. Es una regla escrita en el código subyacente del bitcoin introducida por su creador, que opera con el seudónimo de Satoshi Nakamoto, hace más de una década.

El evento, previsto para aproximadamente mayo de 2020, reduce a la mitad el número de nuevas monedas otorgadas como recompensa a los mineros de bitcoin que proporcionan un suministro global de la criptomoneda mediante la resolución de complejos rompecabezas matemáticos.

Los mineros utilizan computadores de alta potencia para competir con otras máquinas en la criptored, apresurándose para añadir nuevos "bloques" al registro de la cadena que sustenta a la criptomoneda. Son recompensados con un número fijo de nuevos bitcoins que hoy es de 12,5 y que en mayo bajará a 6,25. En esta oportunidad eliminaría US$ 63 millones de recompensas semanales, según medios especializados.

El fenómeno actúa tanto para asegurar la escasez de bitcoin como para mantener un tope en la inflación de los precios. Los inversores que conocen la situación se están preparando para las fuertes ganancias de precios y la volatilidad que ya han acompañado a las reducciones previas, que ocurren aproximadamente cada cuatro años luego de minados 210.000 bloques.

Es probable que haya ganadores y perdedores. Por lo tanto, los participantes del criptomercado, desde los mineros de bitcoins hasta los operadores están intentando comprender cómo podría convertirse en una ventaja la próxima reducción a la mitad de la recompensa por su labor. "Esta es la pregunta más importante en este momento para la mayoría de la industria", dijo Eyal Avramovich, director ejecutivo de MineBest, una compañía con sede en Varsovia que se dedica a la minería de bitcoins.

En teoría, si se recorta la oferta y la demanda se mantiene constante, los precios suben. Operadores y mineros entrevistados por Reuters en las últimas semanas dijeron que probablemente el halving provocará una mayor volatilidad y volúmenes de comercio. Hay también quienes estiman que el recorte de la oferta en esta ocasión está más descontado por los mercados que la vez anterior.

¿Qué pasó antes?

El primero recorte de recompensas fue en noviembre de 2012 cuando la popularidad de esta criptomoneda estaba muy por debajo a la actual, igual que su precio. En el plazo de un año su valor pasó de US$ 10 a superar los US$ 200.

El segundo halving fue en julio de 2016 cuando el bitcoin estaba arriba de US$ 650. En un año la carrera alcista fue evidente y a mediados de 2017 estaba arriba de US$ 2.600. Ese mismo año la criptomoneda alcanzó su máximo histórico de US$ 19.666, según datos históricos del sitio especializado Investing.

¿Qué esperar tras la nueva reducción?

El inversionista de riesgo Tim Draper entiende que esto marcará un antes y un después en el precio. Desde su punto de vista el precio podría superar los US$ 250.000 en un lapso de 6 a 12 meses luego del halving, es decir a fin de 2020 o en el primer semestre de 2021. Eso significaría un incremento de más de 3000% respecto al precio actual (US$ 7.325), según una nota publicada en el sitio Criptonoticias. Hay quienes también hablan de un escenario bajista que llevaría a la criptomoneda a descender de los US$ 6.000.

(El Observador y agencias)