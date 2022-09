"¡Me abrazaba y decía que me quería!": el testimonio de una empleada doméstica estafada en corredora de bolsa De Baeremaecker y Perera

La acusada de estafa le pagó el casamiento, parte del sueldo y los aportes al Banco de Previsión Social (BPS) a la ahorrista que antes trabajaba en tareas domésticas en su casa.

—Yo la amaba, para mí era lo máximo —dijo la mujer, una de las personas que perdió su cuenta en la corredora bolsa De Baeremaecker y Perera, mientras hablaba por teléfono con Víctor Della Valle, abogado de la asesora financiera.

En la maniobra desaparecieron más de US$ 3 millones. La empleada de la corredora señalada como estafadora declaró este miércoles en fiscalía que las maniobras irregulares las hacía a pedido de los dueños de la empresa. La denuncia la radicaron varios ahorristas a fines del año pasado, cuando tuvieron problemas para acceder a sus fondos. Durante el transcurso de la investigación que lleva adelante Gilberto Rodríguez, se logró probar que dentro de la corredora de bolsa hacían una "calesita" con el dinero (movían fondos de una cuenta a la otra para disimular las ausencias). Aún queda por determinar si la asesora financiera lo hacía en connivencia con los dueños. Todavía no hay imputados por este caso.

A fines del año pasado, Della Valle llamó a la ahorrista para poder ponerse en contacto con sus abogados y le sugirió que también le reclamara a Perera por la estafa. La mujer lo grabó y la conversación fue incorporada a la investigación. El Observador accedió al audio en el que la damnificada le explicó al abogado que era empleada doméstica y había vertido los ahorros de toda su vida a la asesora financiera, porque, trabajando para ella –lo hizo por más de 20 años– se habían hecho muy amigas.

—"¡Cuando me abrazaba y decía que me quería! 20 años le trabajé y siempre fiel a ella, siempre sacando la cara yo por ella, porque para mí ella era lo más grande, me tapaba la boca, yo nunca veía nada porque yo nunca tenía la maldad (de pensar mal). A mí me llamaba la atención de que me pagara tremendo sueldo, que me regalara tanta plata, pero para mí era buena. Para mí era buena" —le repetía a Della Valle.

Además, le contó cómo fue el día que la asesora le dijo que no iba a recuperar los US$ 40 mil que había ahorrado en ese lapso. Según dijo, le cerró la cuenta en 2017 sin decírselo. Relató que la mejor amiga de la asesora le había avisado de lo que estaba pasando y en ese momento, la asesora también le pidió que fuera a verla a su casa. "¿Podés venir que quiero verte? Te extraño", le dijo. Pero cuando llegó y comenzaron a hablar de plata, la mandó a reclamarle el dinero a Perera, uno de los dos socios de la corredora.

—“¿Y por qué reclamaría yo a Perera si yo toda la vida se lo di a ella?”, se preguntó la mujer.

De todas formas, en otro momento de la conversación, afirmó que entendía que los dueños de la empresa también tenían responsabilidad y que “tendrían que tener un seguro”.

—A mí me han llamado varios abogados y me han dicho que la onda es ir contra la empresa y según me dice ella, Perera sabía todo —le dijo Della Valle.

—Pero eso hasta yo lo sé. Me rectifico, saberlo no lo sé, pero hasta yo me doy cuenta de que lo sabía. Se da cuenta cualquiera. ¿Que ella hizo sola todo esto? ¡No lo hizo sola! —respondió la ahorrista. De hecho, sus abogados le habían dicho que las facturas de los movimientos que hacía la asesora llegaban a la dirección de la corredora —Ella es una piedrita en el zapato.

Además, contó que Perera la llamó por teléfono.

—Me dijo: "Usted señora me entiende que yo tengo que vender el campo de no sé dónde, mi casa de Carrasco, que dejo a mis hijos en la calle". "Ah mire, y usted qué pretende", le dije yo. Y él me dijo que yo me una a él, pero de ninguna manera me voy a unir. Él a mí me dijo que yo vaya a la oficina y que me mostraba todos los datos: mi firma falsificada, cuándo ella hizo los retiros.

Según consta en el audio grabado por la ahorrista, el abogado Della Valle le dijo:

—Mi clienta va a ir presa y yo voy a intentar de que vaya lo menos posible porque es mi trabajo. Pero acá hay algo raro, porque la empresa, Perera especialmente, sabía esto desde hace mucho tiempo atrás y no le buscaba solución y Perera a sus clientes los arregló por afuera. Entonces, hay un grupo de abogados penalistas amigos míos que son famosos, que van a denunciar no solo a ella sino a la dirección del cambio. No creo que ellos vayan presos porque le van a tirar todo el fardo a ella, pero tienen responsabilidad civil, le dijo el abogado.

—Obvio. Ellas como empresa tendrían que tener un seguro. Ese cuento que ella dio de US$ 3,3 millones en el diario, eso es mentira. Porque yo le digo a groso modo "Chacho, un millón de dólares, Los Martínez (apellido falso) US$ 1,4 millón entre todos, Alex el de Estados Unidos un millón y pico, la brasilera, US$ 1,8 millón". Yo ahí ya pasé hace rato los US$ 3 millones. Por algo toda la vida ella dijo que no le convenía comprar casa, no le convenía comprar nada. Esto no viene de ahora, esto viene desde la época del banco. No viene de ahora.

—¿Y usted qué gana con eso? La mete presa 4 años y no cobra un peso.

—Eso no es verdad. Yo tengo que luchar dentro de lo que pueda. No tengo un peso para pagar ni siquiera un ticket. Porque yo me quedé con mi trabajo y con mi pequeña jubilación. Pero tengo salud y trabajo, no tengo deudas, eso se lo agradezco tanto a Dios. Dentro de la ignorancia que tengo, porque no soy una persona preparada, soy una laburante que aportó 44 años a la caja y ha laburado toda su vida, sé diferenciar las cosas —le contestó la damnificada.

—Para beneficio de todo el mundo, hay que involucrar a estos vivos, que contrataron al estudio más caro del Uruguay, porque este Jorge Díaz cobra una fortuna...

—Claro, por algo fue ahí. ¿Usted cree que es trigo limpio? O sea, no puedo decir que nadie sea trigo limpio... pero ese no lo es. Por algo contrató a esa gente, porque esa gente tiene a todo el mundo comprado —dijo la ahorrista.

Los escraches a la asesora

Della Valle, el abogado de la asesora la llamó para poder quedar en contacto con sus representantes, pero también le señaló que ella había pegado carteles en la calle para escrachar a su defendida. Entonces, la damnificada contestó:

—Yo no pegué nada, pero me fueron llegando las fotos que estuvieron pegando por todito Montevideo. Las vi en Facebook y en Instagram. Pero, ojito, que yo no estoy mintiendo, yo soy la robada.

—Bueno, pero usted ahí está cometiendo difamación e injuria y eso es un delito. Yo no la estoy amenazando ni le estoy diciendo que la voy a denunciar, pero le estoy diciendo por su bien que no lo haga.

—¿Y no es delito lo que me hizo ella a mí?

—Pero ella seguramente va a ir presa.

—Yo no quiero que muera, quiero que ella sufra, para que paguen lo que hicieron —concluyó la ahorrista.