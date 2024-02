“Me dijo que no iba a embalar y embaló”: Rutas de América comenzó con un cruce a máxima velocidad en el sprint final y fuertes declaraciones

La primera etapa de Rutas de América 2024, que este domingo unió Montevideo con Colonia, tuvo un final caliente con un contacto entre dos ciclistas en el último embalaje, un cruce de declaraciones y una descalificación por parte de la organización.

El embalaje final lo ganó Santiago Caló, de Alas Rojas de Santa Lucía, en una definición con Lucas Gaday, de Dolores Cycles Club.

En la llegada se notó que hubo un toque entre ambos ciclistas cuando iban a máxima velocidad, lo que pudo haber terminado con una caída y un accidente.

Tras el final de la etapa, la organización decidió bajar a ambos ciclistas del podio y el ganador pasó a ser Nahuel Soares De Lima, de Paysandú LIL, que había llegado tercero.

Alas Rojas lamentó en sus redes que le retiraran la victoria a su competidor.

“Terminó la primera etapa de Rutas de América y no estamos conformes. Por decisión del Cuerpo Comisario decidieron bajar a Santiago Caló de la clasificación de la etapa por incidentes con Gaday”, señalaron.

Además, compartieron el video de la llegada. “Tenemos video de la llegada limpia que gana Santiago Caló. Haremos los descargos y veremos qué sucede”, agregaron en Facebook.

Intendencia de Colonia

Nahuel Soares De Lima con el trofeo de la primera etapa

Lo que dijo Gaday

Por su parte, Lucas Gaday habló en caliente tras la etapa y contó lo que pasó con Caló en el final de la carrera.

“Lamentablemente Santiago Caló cometió un error de una persona que no es ciclista: vino todo el camino sin tirar y diciendo que no iba a embalar, que me iba a dejar ganar porque no colaboraba en la fuga, y al final embaló”, dijo a Radio Nacional.

“Me dijo ‘tranquilo que no te embalo’, porque no había colaborado”, agregó. “Yo le dejé ganar el Premio Cima bonificado, porque me pidió si le dejaba ganar y le dije ‘te lo dejo ganar, no pasa nada’”.

“En el final no colaboraba y le digo: ‘Bueno Santi, si no vas a colaborar, no vas a embalar’. ‘No tranquilo, no te embalo, vengo todo acalambrado, no te embalo’”, señaló.

“Al final me pasó y encima me encerró. Ojalá que los comisarios vean la encerrada y puedan rectificar el resultado, porque eso no se hace”, expresó Gaday.

Los comisarios actuaron y decidieron dejar a ambos afuera del podio.