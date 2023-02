Medida inédita: el Ministerio de Trabajo citó a conciliación a la Suprema Corte de Justicia por el conflicto con el gremio de jueces

La Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) citó a conciliación a la Suprema Corte de Justicia y a la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) por pedido del gremio de jueces. La convocatoria se fijó para este jueves 9 de febrero, informó a El Observador el presidente de AMU, Leonardo Méndez. Se trata de la primera vez que jueces piden la intervención del Ministerio de Trabajo.

El motivo de la convocatoria está relacionado con la denuncia de la AMU por la "falta de transparencia" en la carrera de ascensos dentro del Poder Judicial. Pese a que lo largo de los años hicieron varias propuestas a la Corte para ajustar el mecanismo, entienden que han sido ignoradas y por eso el año pasado, durante la presidencia interina de Beatriz Larrieu, anunciaron que denunciarían lo sucedido ante tribunales internacionales.

En 2019, el Parlamento aprobó la ley 19.830 que regulaba el sistema de ascensos de los jueces en base a criterios objetivos, lo que había sido celebrado por AMU. Sin embargo, nunca llegó a aplicarse y en julio de 2022 una Corte integrada la declaró inconstitucional. En marzo de ese año la Corte había emitido la acordada 8140 que buscaba regular determinados criterios al respecto, lo que para Larrieu significaba "un avance".

Luego de la declaración de inconstitucionalidad, representantes de la AMU se reunieron con directivos la Federación Latinoamericana de Magistrados para "plantear el tema" de la carrera de los magistrados "y coordinar distintas sanciones", detalló la presidenta de ese momento. Además, buscaban reunirse con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Internacional de Juristas, y la Relatoría sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de las Naciones Unidas, agregó la jueza.

Por su parte, el nuevo presidente del gremio dijo en entrevista con El Observador el año pasado: "La carrera es un tema que tenemos que destrabar, por más de que algún ministro dijo que nos preocupemos más por atender la función. No creo que ninguno de nosotros creamos que hay algo más importante que atender la función, pero como trabajadores somos una globalidad. No tenemos garantías en la carrera, no entendemos porqué ascendemos o porqué no".