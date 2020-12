Medidas en el sector turismo son "buenas" pero "no suficientes", según Lacalle Pou

"Recién estaba viendo un resumen de las medidas tomadas (en el sector turismo); creo que son buenas, creo que son muchas y obviamente no son suficientes, pero el gobierno hizo hasta el momento lo que podía hacer. De los sugerencias que me hacen acá, algunas no van a ser posibles, la flexibilización de la frontera no es posible", dijo el presidente de la República Luis Lacalle Pou en un acto de la Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur) este lunes en el hotel Radisson Montevideo.

Lacalle Pou comentó que hay algunos gobernantes y operadores turísticos que "legítimamente" plantean la apertura de frontera, pero que el gobierno tiene la obligación de decirles que en comparación con el resto del mundo, "se sabe que la apertura de frontera genera la posibilidad cierta de que se disparen los contagios". "Lo que queremos hacer es controlar la pandemia hasta que llegue la vacuna. Todos los días miramos el calendario", afirmó. Asimismo reconoció que la temporada turística se juega en los próximos 15 días, pero también que en estos 15 días hay que cuidarse para poder aplicar la campaña del Mintur. "Hay que hacer un esfuerzo", dijo. Agregó que hay que "pasar la tormenta" con la ayuda del gobierno y su red de apoyo, como el seguro de paro parcial y el aplazamiento de los créditos, que "no generan actividad", pero "no dejan caer del todo" a algunos operadores. El presidente destacó que si Uruguay sigue controlando la pandemia, "en el podio" de aquellos país que la atraviesan de la mejor forma, "eso va a ser una marca país, pegadita a Uruguay Natural". A su entender, eso va a generar un plus a nivel nacional y en el sector turismo. "De la misma manera (...) tenemos que trabajar en la conectividad. Hay gente que quiere hacer de Uruguay un hub para el cono sur y, si seguimos con este nivel en la pandemia, haciendo el esfuerzo, este es un lugar atractivo", afirmó. El evento de la Cámara de Turismo (Camtur) se presentó la estrategia promocional de turismo interno y el cambio de autoridades de la entidad, en el que participaron, además del presidente de la República y representantes de cámara, el ministerio de Turismo Germán Cardoso, el subsecretario de la cartera Remo Monzeglio, el ministro de Trabajo y Seguridad Social Pablo Mieres y el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel. Cambio de presidente en Camtur Juan Martínez renunció a la presidencia de Camtur este lunes, debido a que asumirá “un nuevo desafío gremial” que no será compatible con su cargo actual en la cámara, según anunció sin dar más detalles públicamente. Quedará sí al frente de la Tesorería de la institución. Previamente al evento, la asamblea definió que Marina Cantera lo sucediera, quien venía desempeñándose como su secretaria general. Por estatutos, ante la dimisión del presidente le corresponde el cargo al vicepresidente, en este caso a Carlos Pera (Audavi), pero al no presentar interés en asumir el cargo vacante, le sucede la secretaria general. En diálogo con El Observador, Cantera dijo que trabajó estrechamente con Martínez en los planes para el sector y que los retomará "con más compromiso aún" debido a la difícil situación de los últimos días por la pandemia. La cámara se enfocará en las actividades del transporte, agencias de viajes, congresos y eventos, que son los más vulnerables en este momento. En cuanto a los lugares turísticos, señaló que los más golpeados son Montevideo y Colonia. Cantera destacó la nueva campaña de turismo interno que se lanzó hace una semana -en el marco de una nueva Comisión de promoción integrada por el Ministerio de Turismo y la Cámara de Turismo-, la cual presenta los destinos usuales y no usuales del país a través de distintos medios de comunicación y en un sistema automatizado para operadores. Asimismo hizo referencia a un Centro de Desarrollo Empresarial dentro de Camtur, dedicado a dar herramientas de capacitación y apoyo en materia de crédito dirigido a los empresarios del sector. El centro pondrá énfasis en tres pilares: programa de calidad de los servicios (muy vinculado a las medidas sanitarias), sostenibilidad (financiera y ecológica) y adecuación tecnológica (en relación a las nuevas tecnologías que redefinieron el rubro). Otra iniciativa es la creación de un Observatorio de Turismo, que captará y procesará información económica, de consumo turístico y movimiento de personas, a través de una mesa de análisis de datos en alianza con las universidades, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) y la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE). "Los próximos 15 días serán muy duros, seguiremos con el Ministerio de Turismo apuntalando a los empresarios y a los destinos", señaló. Medidas En octubre, el gobierno aprobó medidas en apoyo a los operadores turísticos que regirán desde diciembre de 2020 hasta el 4 de abril de 2021, que incluyen: tasa cero de IVA para la hotelería, descuento de 9 puntos de IVA para la actividad gastronómica y alquileres de autos, descuento mensual de $ 8 mil en los aportes patronales de los contratos nuevos o la reincorporación de empleados, el acceso a garantías de crédito a través del Sistema Nacional de Garantías (SIGA) y exoneración de cargos fijos en tarifas de UTE y OSE. El ministro Germán Cardoso destacó en el evento que los niveles de ocupación turística fueron buenos en los últimos fines de semana, debido a la movilización interna de los uruguayos, y que se debe seguir insistiendo en la aplicación estricta de los protocolos de higiene. Comentó que los protocolos han demostrado ser efectivos, por ejemplo, en las termas, donde no se ha detectado ningún caso de covid-19 desde julio. “Del cuidado depende el éxito de la economía en su conjunto”, señaló. Leé también Con guía pronta, el gobierno prepara anuncios para prevenir brotes en temporada Sobre la nueva presidenta de Camtur Marina Cantera venía desempeñándose como secretaria general de Camtur desde marzo de 2018 y es presidenta de la Sociedad Uruguay de Turismo Rural y Natural (Sutur) desde hace siete años. Esa gremial agrupa a 35 establecimientos de todo el país y en 2019 la reeligió para el período 2019-2020. Es propietaria de la estancia Los Plátanos (a 16 km de Cerro Chato y 120 km de la Quebrada de Los Cuervos), y docente y coordinadora académica de Gestión de Eventos y Hospitalidad de la Universidad de Montevideo. Desde el lunes pasó a ser la cuarta presidenta de Camtur, luego de Mario Waldemar Amestoy, Luis Borsari y Juan Martínez. La Camtur agrupa a gremiales sectoriales, asociaciones, cámaras regionales y las 19 direcciones departamentales del rubro.