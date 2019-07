Medina Santos, “los simuladores” del ahorro en ladrillos que alertó al BCU

Medina Santos Bienes Raíces. El nombre bien se podría haber utilizado en un capítulo de la famosa serie argentina Los Simuladores. Sin embargo, en este caso se trata de un dudoso fideicomiso financiero de ahorro para planes de vivienda que levantó las sospechas del Banco Central (BCU), que alertó sobre su irregularidad.

La entidad reguladora advirtió este martes sobre la actividad de este fideicomiso, que no tiene ningún tipo de autorización para funcionar en el mercado. El producto se publicita bajo el nombre de Medina Santos Bienes Raíces, Medina Santos Inversiones, MS Premoldeados de Hormigón y Medina Santos Premoldeados de Hormigón.

Según la Superintendencia de Servicios Financieros, esa empresa no cuenta con los permisos necesarios y el BCU no ha recibido ninguna información, ya sea de sus gestores, contable, de calificación de riesgos, ni otro tipo. Tampoco las empresas y nombres de fantasías están inscriptos bajo ninguna forma, ni cuentan con habilitación para operar.

En la página web de Medina Santos Bienes Raíces, se indica que el fideicomiso cuenta con auditorías trimestrales que controlan el destino de los fondos, la administración y que se cumpla con los contratos.

Además, se señala que el producto cuenta con certificados de dos calificadoras de riesgo que operan en el país: Care y Evaluadora Latinoamericana. Ninguna de estas agencias tiene información pública al respecto, según constató El Observador.

“La joya de la corona en los controles que tiene este fideicomiso, es la simulación semestral, donde debe dejar de vender y demostrar que el sistema puede cumplir con sus obligaciones futuras en los próximos años, el cual demuestra la solidez del mismo. Toda esta información es enviada al Banco Central del Uruguay para su supervisión y control”, señala textualmente el sitio web.

El BCU recordó a todos los eventuales interesados que es recomendable consultar los registros disponibles en la página de la institución cuando se lo incluye al banco en una publicidad.

El Observador intentó comunicarse con la empresa pero no obtuvo respuesta. Tampoco desde BCU se dieron más detalles al respecto. Según supo El Observador, hasta ahora el regulador no ha podido contactar con los responsables del emprendimiento.

Comúnmente cuando alguna firma está considerando lanzar productos de este tipo al mercado, se contacta primero con el BCU, y recurren también al aval de calificadoras de riesgo que exige la propia autoridad bancocentralista, cosa que no ocurrió en esta oportunidad. Con ese escenario y ante un potencial fraude el regulador lanzó la advertencia rápidamente.

El señuelo

Según la firma, cuando se ingresa a Medina Santos se puede elegir entre ahorrar en ladrillos y materiales o sobre construcciones en metros cuadrados. La cantidad de aportes mensuales a realizar varía según la opción seleccionada.

Por ejemplo, se da la posibilidad de ahorrar sobre 10.000 ladrillos con un capital de $ 120.000 pagaderos en 12 cuotas mensuales o ahorrar en metros cuadrados de construcción valorados en US$ 380. El costo del metro cuadrado para una Vivienda Promovida (antes de interés social) ronda hoy los US$ 1.300, según la datos de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción.

Asimismo, Medina Santos asegura a los potenciales inversores que pueden renunciar a su contrato en cualquier momento y venderlo a valor de mercado, respaldado en metros cuadrados.

Si se decide recibir la vivienda al final del plazo (no se aclara cuándo) “obtienen la frutilla del postre ya que estarían pagando US$ 84.713 por un inmueble que tiene un valor de mercado de US$ 135.000”, dice otro pasaje de una larga y confusa explicación.

En otra parte se mencionan “las ventajas de ahorrar en ladrillos” con Medina Santos. Entre ellas, se destaca que tienen 30 años administrando este tipo de productos en la región y “superando diferentes crisis”.

También se compara la rentabilidad de ahorrar en ladrillos con lo que se recibiría si el dinero se colocara en un plazo fijo del Banco República (BROU). “Si usted ahorrara hoy sobre 4.000 ladrillos con un valor de $ 48.000, recibiría una rentabilidad de 12,62%. En caso que usted el mismo monto lo depositara en un plazo fijo del BROU estaría recibiendo al término del plazo (1096) días un 8,5% de rentabilidad”, dice textualmente uno de los ejemplos.

Por otra parte, en el mismo sitio web se ofrecen pinturas y ladrillos ecomodulares. Además, se anuncian planes para la construcción de viviendas en Montevideo con financiamiento entre particulares, mínimos requisitos de ingresos; y bajo los beneficios tributarios de la ley de Vivienda Promovida (antes Inclusión Social). Los inmuebles de dos y tres dormitorios también se ofrecen en Facebook con mínima entrega y saldo hasta en 180 pagos mensuales.

Para que un proyecto sea declarado con los beneficios fiscales que otorga la ley de Vivienda Promovida, se debe contar con la autorización y aprobación de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV).