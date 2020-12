Menor que atacó a policía en operativo de disuasión de aglomeraciones fue enviado al Inisa

La Justicia de Canelones envió a prisión domiciliaria al menor de 17 años que, en la madrugada de este sábado, tiró una botella contra un policía que participaba de un procedimiento contra las aglomeraciones en Atlántida.

Según informó la Fiscalía en su sitio web, el adolescente fue imputado de un delito de agravio a la autoridad policial, uno de los nuevos ilícitos creados por la ley de urgente consideración (LUC), promulgada en julio de este año. "El que obstaculice, agravie, atente, arroje objetos, amenace o insulte a la autoridad policial en ejercicio de sus funciones o con motivo de estas, será castigado con una pena de tres a dieciocho meses de prisión", dice la nueva norma del Código Penal, en su artículo 173-TER.

El menor, quien deberá pasar al menos 60 días en su casa entre las 22 y las seis en forma preventiva, pese a que la fiscalía pretendía que fuera enviado al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), había sido detenido este 27 de diciembre, sobre las cuatro de la mañana.

A esa hora, en la esquina de las calles 1 y 18 de Atlántida, uno de los funcionarios policiales "visualizó a unas personas emitiendo insultos a los oficiales", como consta en el dictamen de la fiscal del caso Victoria Acevedo.

Según informó este domingo el jefe de Policía del departamento, Victor Trezza, en ese lugar –en la rambla, a la altura de la Expo Platea– la policía había recibido una denuncia por aglomeración de jóvenes que estaban interrumpiendo el paso de los autos que circulaban.

La concentración de personas que no respetan los protocolos sanitarios deben ser suspendidas por las autoridades, tal como estableció el gobierno mediante una ley en vigencia desde este 21 de diciembre, que limitó el derecho de reunión por 60 días, en el marco del crecimiento exponencial de los contagios por coronavirus.

Trezza había dicho a la prensa que, al concurrir la policía, el grupo de jóvenes atacó a los funcionarios y rompió el parabrisa de un auto, lo que provocó que la policía realizara disparos con munición no letal. "No se lesionó a nadie y se dispersó la aglomeración", dijo.

Pero entonces la policía nuevamente concurrió a la zona y fue otra vez atacada. Uno de los agresores es el hoy imputado, quien "arrojó una botella de vidrio a un oficial policial" e intentó escapar de la escena, aunque fue detenido a la brevedad, como consignó la fiscal.

El botellazo hirió a uno de los policías que participaban del operativo en su pierna izquierda, quien debió ser atendido por personal de salud.

Los incidentes, no obstante, no terminaron allí. Tras la detención del menor y haber logrado disuadir la aglomeración, los policías tuvieron que volver a la zona tras una nueva denuncia, esta vez porque un vehículo había sido incendiado. El Ministerio del Interior investiga los hechos a través de las cámaras del lugar, ya que por ese incidente no hay personas detenidas.