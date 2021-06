Meseta de precios en un mercado ganadero sólido

Luego de ocho semanas consecutivas de suba, el mercado de hacienda gorda muestra una estabilización de valores mientras avanzan los últimos días de faena de corral para la Cuota 481. En un escenario de oferta reducida, aparece algo más de ganados generales, no de la misma manera con lotes especiales de punta, que salen a cuentagotas.

Por los mejores novillos los negocios se concretan en el eje de US$ 4 por kilo en cuarta balanza. Por más de un camión se han logrado hasta US$ 4,05. Lotes buenos, pesados, se ubican entre US$ 3,90 y US$ 3,95, sin cambios respecto a la semana pasada. El novillo Holando gordo general cotiza entre US$ 3,70 y US$ 3,75.

Uruguay y Brasil lideran en precio del novillo gordo en la región. En el país vecino, de hecho, cruzó los US$ 4 tocando un máximo en dólares en 10 años.

Volviendo al mercado local, la vaca gorda especial se comercializa entre US$ 3,80 y US$ 3,85 y las buenas, no tan pesadas, entre US$ 3,70 y US$ 3,75. Por la vaca Holando bien pesada se hacen negocios en el eje de US$ 3,50.

En el caso de la vaquillona los valores se ubican sobre US$ 3,90 para los mejores lotes. Las entradas –algo dispares entre plantas– van entre 10 y 15 días.

“No hay nada que indique que los precios vayan a bajar”, consideró Pablo Sánchez, integrante de escritorio Walter Hugo Abelenda y directivo de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG).

“Sí veo una estabilidad hasta mediados de junio y con alguna suba” sobre fin de mes, dijo.

Por el lado industrial, se mantiene el interés de compra, con demanda sostenida desde el exterior. La faena semanal cayó por debajo de 50.000 cabezas, con menor actividad por el cierre temporal de BPU –retomó gradualmente esta semana– y el Día de la Carne, sumado a que alguna planta ha tenido faena restringida por la aparición de casos de covid-19 y por cuarentenas preventivas.

Faena elevada

En la semana cerrada el 29 de mayo se faenaron 45.005 vacunos, 19% menos que los 55.712 de la semana previa, pero 15% más que un año atrás, cuando se industrializaron 39.064 animales, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Hay plantas que terminan esta semana con la faena de ganado de corral para cuota 481 y otras la semana que viene.

El mayor dinamismo registrado en la demanda internacional por carne vacuna, con China comprando de forma sostenida y Europa recuperando la movilidad mientras avanza la vacunación, se vio reflejado en los datos de exportación de mayo.

Los envíos al exterior de carne vacuna sumaron US$ 181 millones, un salto de 42% en valor respecto a igual mes del año pasado, de acuerdo a datos de Aduanas. En volumen, alcanzaron las 31.957 toneladas peso embarque, una recuperación de 31% respecto a las 24.369 de un año atrás (uno de los peores meses en la pandemia).

La recuperación también se refleja en los precios de exportación, con las últimas tres semanas arriba de US$ 4.000 por tonelada para carne vacuna y un promedio de US$ 4.219 en las últimas cuatro semanas móviles, según datos preliminares del INAC.

La firmeza también se observa en carne ovina, con un precio promedio semanal de US$ 5.327 y de US$ 5.094 en las últimas semanas móviles.

En el mercado de reposición, hubo movimientos antes de que comenzara un nuevo período de vacunación contra la fiebre aftosa, desde el pasado 1° de junio. Hay prudencia en la compra y existe alguna dificultad en “juntar las puntas”, con una oferta que pretende mayores precios de lo que la demanda está dispuesta a pagar.

EO

Por el lado de los lanares, la oferta es mínima –habitual en esta época del año– y todas las categorías siguen muy pedidas, traduciéndose en persistentes subas de valores.

El cordero cotiza entorno a los US$ 3,85 por kilo; los borregos a US$ 3,8; y la oveja a US$ 3,60 por kilo. Hay negocios que se hacen cinco o 10 centavos por encima de las referencias de la ACG.

Las ventas se concretan lote a lote, señaló Sánchez, en un escenario de plena firmeza.

Juan Samuelle

La faena vacuna se sostiene en niveles altos.