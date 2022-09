México lidera por primera vez las exportaciones automotrices a Estados Unidos, desplazando a Japón.

México exportó automóviles por US$ 17,024 millones a Estados Unidos de enero a junio de 2022, alcanzando por primera vez el liderazgo en este indicador, de acuerdo con cifras del Departamento de Comercio de EU.

Con ello, desplazó de la primera posición a Japón, quien encabezaba las exportaciones de autos al mercado estadounidense desde 2018, cuando había superado a Canadá.

El logro de México ocurre a dos años de la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), un acuerdo que crea condiciones favorables para la deslocalización de procesos productivos esenciales, al tiempo que las empresas buscan en general una reducción en los riesgos de las cadenas de suministro, ya sea por los efectos del Covid-19, la invasión de Rusia a Ucrania o problemas logísticos, entre otros factores.

Alejandro Hernández, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), indicó que en las industrias automotriz y aeronáutica en México se ha producido una sustitución de proveedores extranjeros por empresas establecidas en México, destacando los casos de El Bajío, Saltillo y Coahuila.

Hernández comentó que se ha podido aprovechar la oportunidad, incluso de la pequeña y mediana empresa para sustituir a proveedores que han tenido problemas en sus cadenas de suministro por la pandemia o por la guerra de Ucrania.

Después de México, los mayores exportadores de autos a Estados Unidos durante el primer semestre de 2022 fueron Japón (US$ 15,518 millones), Canadá (US$ 13,644 millones), Corea del Sur (US$ 9,641 millones) y Alemania (US$ 8,625 millones).

Desde todo el mundo, Estados Unidos importó automóviles por un valor de aduana de US$ 77.402 millones en la primera mitad del año en curso, un alza interanual de 4%, ubicándose como el mayor importador global de estos productos.

Jessica Roldán, vicepresidenta del Comité Técnico del IMEF, comentó: “La actividad económica de México está impulsada por dos partes importantes: las manufacturas y los servicios. Al interior nos ha estado apoyando una demanda externa sólida, ciertos servicios todavía recuperándose y remesas fuertes que están generando cierto dinamismo al consumo”.

No obstante, tanto Hernández como Roldán afirmaron que aún se presentan desafíos locales como la alta inflación, la debilidad del crecimiento económico, la incertidumbre en las inversiones, con excepción de la Inversión Extranjera Directa –más ligada a la exportación-, y de orden externo, como el consumo estadounidense en declive.

Con respecto a las importaciones de vehículos, el gobierno autorizó, entre setiembre de 2021 y julio de 2022, el ingreso de 546.961 unidades con arancel cero como reconocimiento al nivel de producción de la industria local y a sus inversiones que totalizaron US$ 1.592 millones.