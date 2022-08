México: López Obrador ordenó abrir los archivos de la Marina sobre la “guerra sucia”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó en conferencia de prensa que instruyó a la secretaría de Marina para que abra sus expedientes a fin de poder indagar sobre la desaparición de personas ocurridas durante el período conocido como “guerra sucia”.

La decisión presidencial es continuidad de una anterior que alcanzaba en el mismo sentido a la secretaria de Defensa, en el marco del acceso a la documentación estatal que pudiera llevar al esclarecimiento de los crímenes que investiga la “Comisión por el acceso a la verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la Justicia a las violaciones graves a los Derechos Humanos cometidos entre los años 1965 y 1990”.

La comisión fue creada por decreto presidencial el 6 de octubre de 2021 es un grupo de trabajo especial encargado de la investigación, seguimiento, fiscalización, proposición y emisión de informes relacionados con las violaciones de los derechos humanos con el objetivo de “el esclarecimiento de la verdad, el impulso a la justicia, a la reparación integral y del derecho a la memoria dentro de la competencia de la administración pública federal”.

Al anunciar la apertura de los archivos de la Marina, AMLO recordó que ya se lo había hecho con los archivos en manos de la secretaría de Defensa y que “se trata de un caso que a todos nos importa, a todos nos interesa” para conocer qué pasó, así como el paradero de personas desaparecidas, para castigar a los responsables y para que no se repitan actos de autoritarismo.

Consultado por el periodismo sobre la resolución que tendrá que adoptar la Suprema Corte de Justicia en el caso de la desaparición, en 2007 de los ciudadanos Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, miembros del grupo guerrillero Ejército Popular Revolucionario (EGP), AMLO contestó que se cumplirá lo que resuelva la Corte y que “nosotros estamos en una postura de completa transparencia, no ocultar absolutamente nada, no caer en la impunidad. Que se sepa todo, que se establezcan responsabilidades de acuerdo con los procedimientos legales”. Confió en que las instituciones federales cumplirán con su deber para esclarecer este caso, de lo contrario “vamos a intervenir”, afirmó.

En el caso de los militantes desaparecidos, sus familiares y allegados responsabilizan al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz y al gobierno federal, en ese momento encabezado por Felipe Calderón.

“No nos callamos ante la tortura, ante masacres, no hay impunidad, por eso tenemos autoridad moral”, agregó AMLO, destacando además que en su gobierno no hay persecuciones, no se reprime a nadie, a ningún periodista u opositor, pero pese a ello, los adversarios “están enojados y los entiendo porque sacaban provecho de un régimen corrupto. Se beneficiaban, eran los privilegiados de un régimen de corrupción que imperaba en el país, una red, una mafia, como son los gobiernos autoritarios, conservadores”.

Según el presidente, las redes de corrupción estaban formadas por “la oligarquía llamada de negocios —porque en sentido estricto no so empresarios, son traficantes de influencias—, los medios de información, los intelectuales alcahuetes y la fuerza, para sostener una decena de saqueadores, pero eso ya no se permite en el país y eso los tiene desconcertados”.