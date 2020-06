MGAP utilizará fondos propios para proyectos de disponibilidad de agua

Autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) anunciaron que el proyecto “Más agua para el desarrollo rural” –que permite financiar desarrollos tecnológicos mediante los cuales los productores evolucionen en la disponibilidad de ese recurso estratégico– seguirá adelante, gracias a que el grueso del soporte económico saldrá de recursos genuinos del ministerio, teniendo en cuenta que los fondos originalmente destinados a ellos fueron derivados a otros pagos por parte de la administración anterior.

Eso anunció el subsecretario Ignacio Buffa, en una conferencia en la que lo acompañaron Pablo Lanz, director de la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) del MGAP, y Nicolás Chiesa, director de la Dirección General de la Granja (Digegra) del ministerio.

Buffa destacó que poco antes de la conferencia se había puesto al tanto de la novedad a los Agentes Territoriales de Desarrollo Rural (ATDR), los habilitados a presentar los proyectos, realizar la asistencia técnica y hacer el seguimiento de la implementación de las inversiones prediales.

Para que el proyecto continúe, a corto plazo habrá una inversión de US$ 3,3 millones, en cuyo marco el MGAP aportará US$ 400 mil y habrá un aporte de US$ 1 millón desde otras dos fuentes: la Digegra y el Fondo de Emergencia Agropecuaria.

Este proyecto, uno de los que se ejecutan con base en financiamiento del Banco Mundial (BM), considera 2.905 planteos que son “elegibles” para aprobarlos, por US$ 27 millones, de los cuales se habían invertido en la fase inicial US$ 4 millones. Por lo tanto, esta nueva inversión no dará para contemplar a toda la demanda, pero permitirá avanzar, explicó Lanz.

Juan Samuelle

Cómo se llegó a esto

Buffa explicó que del 10% al 12% del presupuesto del MGAP se financia con endeudamiento externo, realidad que data de “hace mucho tiempo” y que la actual administración “mira con mucho cuidado”, iniciando incluso “procesos correctivos”, dada la actitud de no sostener proyectos clave –como el del Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG) mencionó– con base en un “endeudamiento fuerte”.

Parte del endeudamiento, en una relación extensa, deriva de aportes del BM, que solo en los últimos 10 años involucró US$ 100 millones “en un par de proyectos”, dijo, entre los cuales está “Más agua para el desarrollo rural”.

Buffa, tras explicar cómo se procede para el uso de esos recursos (hay coordinaciones con otros organismos, como el Ministerio de Economía y Finanzas), indicó que cuando la nueva administración del MGAP accedió a la gestión “el tope para gastar” dentro del crédito del BM para el mencionado proyecto se había alcanzado. “Es la cruda realidad”, afirmó.Pero, añadió, “poniendo blanco sobre negro” y considerando que se le otorga a este proyecto una relevancia muy alta considerando lo que el agua implica en los sistemas productivos, con impactos “muy positivos”, se buscó cómo aterrizar dinero en el mismo.

Buffa también adelantó, entre otras consideraciones, que se buscará en el MGAP “ampliar la base de financiamiento” para el caso de proyectos que se consideren sean trascendentes para que los fondos “aterricen” en los predios productivos.

Diego Battiste

“Ninguna irregularidad”

Ignacio Buffa, consultado sobre si lo que anunció en algún modo da lugar a la sospecha de alguna irregularidad de la administración anterior con relación al manejo de los fondos de este proyecto, lo descartó con énfasis. “No hubo ninguna irregularidad, lo que sí hubo fue una decisión política de utilizar estos recursos en otros destinos que no fue el aterrizaje con los proyectos a productores”.