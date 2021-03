Microsoft negocia la compra de la plataforma Discord por más de US$ 10 mil millones

El gigante tecnológico Microsoft analiza la compra de la plataforma de chat Discord, generalmente utilizada por jugadores de videojuegos, por más de US$ 10 mil millones, según consignó The Verge. El jefe de Xbox, Phil Spencer, es uno de los nombres que se presume que está detrás de las negociaciones.

Luego de que varios potenciales compradores expresaron interés en esta aplicación popular entre gamers, la compañía comenzó a especular con una venta de más de US$ 10 mil millones, aunque la última vez que se valuó se consideró que valía US$ 7 mil millones. Antes de este interés de Microsoft, algunas compañías como Epic Games y Amazon mostraron interés en la compra de Discord, de acuerdo a Bloomberg.

Discord tiene cerca de 140 millones de usuarios por mes y generó US$ 130 millones de ingresos en el último año, pero la compañía aun no es rentable, informó The Wall Street Journal.

La plataforma es gratis para la mayoría de los usuarios, pero la compañía genera ingresos a partir de suscripciones mensuales de US$ 9,99. Quienes pagan acceden a una versión más avanzada que ofrece una mejor resolución para compartir pantalla, paquetes de sticker extra y límites de carga mayores.