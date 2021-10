Mides tiene un retraso de tres meses en el reparto de alimentos a organizaciones sociales

El Instituto Nacional de Alimentación (INDA) dejó de distribuir en abril distintos tipos de alimentos a organizaciones sociales públicas y privadas, según informó La Red 21 y confirmó a El Observador el director del organismo, Ignacio Elgue. En esa fecha fue la última entrega a unas 450 iniciativas sociales que trabajan en barrios vulnerables de todo el país y que componen el programa Alimentando Derechos del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). La siguiente entrega tendría que haber sido en julio.

Entre las organizaciones —que van desde clubes de niños hasta centros juveniles y comedores estudiantiles— hay malestar por la falta de entregas y así lo hicieron saber al Instituto del Niño y Adolescente (INAU), según pudo saber El Observador. Este faltante genera desequilibrios en los presupuestos internos de las organizaciones que hicieron circular imágenes de las despensas vacías.

Elgue atribuyó los retrasos al procedimiento de la Unidad Centralizada de Compras (UCA) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que en una licitación para acopiar los recursos presentó "demoras administrativas". El INDA, que depende del Mides, remite al inicio de cada temporada un plan anual de compras, y es la cartera de economía la que las ejecuta. "Es una licitación para todos los productos y eso provocó un atraso en la entrega. Al ser una única licitación, se le puede trancar por cualquier producto", indicó el jerarca cabildante.

El director del INDA explicó que cada entrega tiene una frecuencia trimestral. La última fue en abril, y se efectuó con los recursos ya autorizados desde el 2020. No obstante, la licitación trancada de la UCA —basada en el plan anual de compras para el 2021— llevó a que la entrega de julio nunca se concretara. Elgue planteó que el INDA se desmarcó del MEF de cara a la siguiente distribución, que correspondería a octubre. El organismo inició una compra directa por excepción, y el jerarca garantizó que ya comenzaron las entregas de esta nueva etapa.

Desde varias iniciativas sociales plantearon a El Observador sus molestias con las distancias cada vez más acentuadas entre reparto y reparto, un proceso que no arrancó en este período de gobierno. Consultado al respecto, Elgue declaró que desde su mandato las entregas siempre han sido y serán trimestrales. "Ya vamos a tener todo. Lo que no cumplimos fue por un atraso en el procedimiento de compra, y no por recortes presupuestales", afirmó el jerarca.

El programa Alimentando Derechos fue una continuación del Apoyo a Instituciones Públicas y Privadas (AIPP), vigente desde 2005 y modificado en 2019 por decreto firmado por el expresidente Tabaré Vázquez y los exministros Marina Arismendi (Desarrollo Social) y Ernesto Murro (Trabajo y Seguridad Social).

El plan supone una de las tres líneas de trabajo del INDA, junto al Sistema Nacional de Comedores —con cuatro instalaciones en Montevideo y 55 en el interior en convenio con las intendencias— y el apoyo a los programas del Mides —que implica el abastecimiento a refugios para personas en situación de calle y hogares para discapacitados—.

Las entregas a las organizaciones de Alimentando Derechos son tan variadas como sus funciones. Una iniciativa puede recibir un surtido de leche en polvo, mientras que otras pueden percibir miel, frutas, verduras, víveres secos, entre otros.