Miedo, aborto y medios: fragmentos inéditos de entrevistas que dio Vázquez en 2011

Tabaré Vázquez mantuvo una serie de conversaciones con el periodista Gabriel Pereyra en 2011, luego de culminada su primera gestión como presidente de la República. Pereyra trabajaba entonces en un libro sobre la administración del oncólogo y exintendente al frente del gobierno, pero los diálogos nunca salieron a la luz. Esta mañana Radio Sarandí hizo públicos algunos fragmentos, en los que Vázquez refiere a temas del Frente Amplio, de ideas y del poder.

Aborto

El expresidente narró una anécdota de la campaña presidencial de 1994, en la que arañó el triunfo electoral. En los comienzos de aquella carrera tuvo un acto en el club de Maldonado, donde una mujer le preguntó qué haría como mandatario si alguna vez surgía una iniciativa de despenalizar el aborto. "La veto", fue la respuesta inmediata, según relató a Gabriel Pereyra. "Porque concibo a la vida humana desde el momento de la concepción. Desde el momento que se une un óvulo con el espermatozoide, creo en la vida desde ese primer momento", acotó.

La misma mujer lo cuestionó acerca de cómo un candidato frenteamplista podía bregar por dejar trunca una iniciativa de este tipo. Vázquez tomó entonces un micrófono y dijo a los presentes: "Si usted quiere un candidato a presidente que no vete la ley, voten a otro". De acuerdo a la narración del exmandatario, el club quedó en silencio, hasta que algunos aplausos comenzaron a emerger.

Vázquez vetó la ley de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en noviembre de 2008, luego de que la norma fuera aprobada en el Parlamento con votos del Frente Amplio. La ley volvió a la discusión años más tarde y está vigente desde 2012, cuando se aprobó durante la administración de José Mujica.

Manifestación en el hospital Filtro

El 21 de agosto de 1994 la Mesa Política del Frente Amplio resolvió apoyar a los tres vascos señalados por pertenecer a la ETA (Euskadi Ta Askatasuna) que iban a ser extraditados a España por el gobierno de Luis Lacalle Herrera. Vázquez contó que el día de la discusión Líber Seregni, Danilo Astori y él —a los que refirió como el "triunvirato", que en aquel momento tenían más peso dentro de la fuerza política— votaron para no ir al hospital Filtro, donde los detenidos hacían huelga de hambre.

"Antes de ir, habíamos acordado que lo que se resolviera se iba a acatar", dijo Vázquez a Pereyra 17 años más tarde. "Se votó y perdimos", remató, y dijo que a la interna del Frente Amplio "muchas veces" se sintió un "perdedor" ante planteos que "a veces no salían". El Frente Amplio llamó a militantes y organizaciones a movilizarse, y la manifestación en torno al hospital tuvo varios altercados con la policía. La represión policial dejó varios heridos y la muerte del joven Fernando Morroni.

Medios de comunicación

Vázquez señaló varias veces a diversos medios de comunicación como "opositores". El expresidente dijo a Pereyra que se preguntó a sí mismo: "¿Qué pasa que este medio, este, este y este informan lo mismo de manera tergiversada?". Consultado por el periodista acerca de si tenía una teoría conspirativa sobre el tema, respondió:. "Dije, esto es lo que yo veo, pero nunca dije que hubiera una conspiración", aunque planteó que "la tergiversación de aquellos acontecimientos hacían pensar que se hacía con intencionalidad política".

Pereyra consultó al expresidente acerca de por qué la izquierda no tiene un medio fuerte propio, y puso como ejemplo a El País de Madrid. "Quizás porque no tenga la capacidad para desarrollar esa actividad, o porque no tenga integrantes de la fuerza política que puedan desarrollar esa actividad", contestó Vázquez. El periodista le retrucó acerca de por qué la izquierda podía gobernar un país y no mantener un medio de su afinidad, a lo que Vázquez replicó: "No sé, lo cierto es que no lo tiene".

Miedo

"Me da miedo, sí", confesó Vázquez sobre ser el presidente de la República, a la que refirió como "una enorme responsabilidad", donde se tiene el poder de "enmudecer por unos segundos a un millón de personas".

"No dan" los cinco años

Consultado por Pereyra, Vázquez señaló que cinco años para un gobierno "no dan para cumplir en cabalidad una serie de proyectos que usted deja planteados y de repente los puede hacer en seis, siete". "Cambia el gobierno y cambian las cosas", afirmó sobre la continuidad de los proyectos, y declaró que "no es lo mismo" una gestión de otro presidente por más que sea del mismo partido.

Relación con Néstor Kirchner

Vázquez contó cómo comenzó el conflicto con el gobierno argentino por la instalación de la pastera finlandesa Botnia en Fray Bentos. Luego de una aparición pública del mandatario vecino, el presidente uruguayo pidió un teléfono para hablar con Mariano Arana, entonces ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma).

"Llamo a Arana, me atiende la secretaria y me dice que está en una reunión. "Dígale que salga de la reunión que quiero hablar con él ahora mismo". Lo fueron a buscar, vino. "¿Qué pasa Tabaré?". "Mirá, paso esto, esto y esto. Mañana tiene permiso Botnia para empezar". Me dice: "No, pero...". "Mariano, mañana tiene permiso Botnia para empezar".

Vázquez estaba entonces (noviembre de 2007) en una cumbre de presidentes en Santiago de Chile. "Había toda una formalidad, pero yo sabía cuando me había ido de viaje que cumplía con toda la reglamentación, y era una cuestión de días que se autorizara. Pero siempre la burocracia hace que un día o dos sean ocho o diez. Dije: Mañana está firmada la autorización. Porque ahí sí, me di cuenta que la jugada venía muy mal. Así fue como se fue desdibujando aquel cordial y afectuoso relacionamiento que teníamos con Kirchner".